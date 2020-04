Stadsbestuur maakt van kalme periode gebruik om voetpad Menenstraat te herstellen Christophe Maertens

10 april 2020

07u58 8 Ieper De mensen van de technische dienst hebben het voetpad in de Menenstraat in Ieper hersteld.

“Nadat de kasseitjes onder de Menenpoort en op enkele plaatsen op het marktplein werden hersteld, pakte onze technische dienst nu het voetpad in de Menenstraat aan”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Nu het heel wat minder druk is in de straat leek het voor onze dienst het geschikte moment om dit aan te pakken. Dankzij de inzet van ons personeel werd al heel wat verbetering aangebracht op plaatsen die anders moeilijk bereikbaar zijn.”