Stadsbestuur Ieper vindt verdwijnen veerdienst Hull-Zeebrugge heel jammer: “Een nieuwe opdoffer voor de sector” Christophe Maertens

02 oktober 2020

17u26 0 Ieper “Met het verdwijnen van de ferry Hull-Zeebrugge verliezen we in één klap de enige rechtstreeks verbinding tussen ons land en Groot-Brittannië.” Het Ieperse stadsbestuur van Ieper vindt het jammer dat P&O de verbinding tussen Hull en Zeebrugge opgeeft. “We doen er alles aan om instroom Britten en Schotten op zelfde niveau te houden.”

“Het is bijzonder jammer dat de verbinding verdwijnt, ook voor Ieper”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “25 procent van de Britse bezoekers in onze stad, en ook jaarlijks zo’n 5000 schoolkinderen, komen uit het noorden van Engeland en uit Schotland. Wat de concrete impact hiervan zal zijn op het toerisme in de Westhoek en in onze stad is moeilijk te voorspellen. Feit is dat de ferry Hull-Zeebrugge heel wat voordelen bood: de overtocht gebeurde ’s nachts en na aankomst in Zeebrugge stond men snel in Ieper. Alternatieve routes zijn er via Rotterdam en Calais, wat ook betekent dat we afhankelijk zijn van de situatie en regelgeving in onze buurlanden, zoals douaneformaliteiten. Na de coronacrisis en de brexit is dit opnieuw een opdoffer voor de sector, maar de band van onze regio met de Britten is uiterst sterk. Ze zijn een gemotiveerd publiek dat veel waarde hecht aan het herdenkingstoerisme. We zullen vanuit de stad de nodige beweegredenen voorzien om de instroom vanuit Noord-Engeland en Schotland op hetzelfde niveau te houden.”