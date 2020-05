Stadsbestuur helpt scholen in coronacrisis: “Het Iepers onderwijs staat er niet alleen voor” Christophe Maertens

06 mei 2020

09u12 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur staat de Ieperse scholen bij in deze moeilijke periode. Dat blijkt uit een antwoord op een vraag van de CD&V-fractie op de digitale gemeenteraad. “De ondersteuning krijgt dag per dag meer vorm in overleg met het onderwijs zelf, op maat van elke school, binnen de mogelijkheden van de stad.

“De scholen zitten met de handen in het haar wat de heropstart betreft van 15 mei”, aldus CD&V-fractieleider Katrien Desomer. “Onze partij vindt dat de stad zelf initiatief moet nemen om scholen te ondersteunen en niet wachten tot de vraag effectief wordt gesteld.” De CD&V vraagt het stadsbestuur ook de openbare gebouwen die momenteel leeg staan ter beschikking te stellen van scholen.”

Ondersteuningsrol

“Overleg met de Ieperse scholen is al sinds het begin van de lockdown een noodzaak”, aldus het stadsbestuur. “Er is dagelijks contact met verschillende directies. Vanuit de stad nemen we onze ondersteuningsrol op en hebben bijzondere aandacht voor de specifieke noden in kwetsbare gezinnen. Nu de heropstart dichterbij komt, wordt de uitdaging groter. Op 29 april is er overleg geweest met alle directies van het secundair onderwijs, op 7 mei is dit gepland met de directies van het basisonderwijs. Vorige week is er een brede bevraging geweest naar nood aan stadsmaterialen: nadarhekken, tafels, stoelen en openbare gebouwen. Bepaalde locaties zijn al ter beschikking gesteld en naargelang de nood en het aanbod kunnen er nog volgen. Aangezien er nog veel onduidelijkheid heerst over de details van de maatregelen over de noodopvang, zal de ondersteuning nu dag per dag meer vorm krijgen in non-stop overleg met het onderwijs zelf, op maat van elke school, binnen de mogelijkheden van de stad. Het Iepers onderwijs stond en staat er niet alleen voor.”