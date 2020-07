Stadsbestuur en Horeca Ieper roepen iedereen op coronaregels strikt te respecteren: “Beter dat dan tweede lockdown” Christophe Maertens

23 juli 2020

18u42 0 Ieper Het stadsbestuur en de vereniging ‘Horeca Ieper en omliggende’ doen samen een oproep naar de café- en restaurantuitbaters om de coronaregels nauwgezet op te volgen. Daarnaast worden ook de klanten gevraagd respect te hebben voor de beslissingen van het stadsbestuur en de overheid. “Laat ons aub een volgende lockdown vermijden, want dan wordt het een waar drama.”

Het mag duidelijk zijn: het gaat niet de goede kant op met de coronacijfers in ons land. De Nationale Veiligheidsraad voerde enkele nieuwe maatregelen in. Zo zal iedereen vanaf zaterdag verplicht een mondmasker moeten dragen op de markt en op andere drukke plaatsen. In horecazaken wordt het dragen van een masker nu ook verplicht voor klanten, uitgezonderd wanneer ze neerzitten aan tafel. De mensen zullen hun gegevens ook moeten achterlaten in het kader van de contactopsporing.

Omzetcijfers

In Ieper begrijpt men de ernst en daarom doet het stadsbestuur samen met Horeca Ieper een oproep de coronaregels te respecteren. In de Kattenstad draait de horeca momenteel niet slecht, uitgezonderd de feestzalen. Dat is te zien aan het vele volk dat op de terrasjes zit op de Grote Markt. “We krijgen echter signalen dat een kleine minderheid van de horeca-uitbaters het niet zo nauw neemt met de regels”, aldus schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We vragen iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan het maximumaantal tafels, de anderhalvemeterregel en de mondmaskerplicht. We moeten absoluut vermijden dat we opnieuw op een lockdown afstevenen, want die zou voor veel zaken fataal kunnen zijn.”

Rood

Jurgen Crombez, voorzitter van ‘Horeca Ieper en omliggende’, is ook die mening toegedaan. “We zien dat de meeste uitbaters zich aan de regels houden, maar er zijn enkelingen die dat niet doen. We doen een warme oproep aan de collega’s om de maatregelen strikt toe te passen, om te vermijden dat onze stad plots rood kleurt. Uiteindelijk doe je ook geen winst als je de ene week extra omzet draait en de volgende de deuren moet sluiten.” Zowel de voorzitter als de schepen merken op dat natuurlijk ook de klant zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “De mensen moeten niet beginnen met stoelen dichter te schuiven enzo. Het is de bedoeling dat we samenwerken.” Het stadsbestuur zal alles goed opvolgen en blijven sensibiliseren.

Discipline

Een cafébaas die in het centrum van Ieper een zaak heeft, vreest dat diegenen die het goed menen zullen moeten opdraaien voor de collega’s die het bont maken. “Ik probeer zo goed mogelijk de regels op te volgen, maar het is soms niet gemakkelijk. Klanten schuiven wel eens de tafels samen en dan is het niet altijd even simpel om in te grijpen. Het dragen van mondmaskers wordt wellicht een beetje moeilijk controleerbaar, denk ik. Als je buiten op het terras aan het werk bent, zie je niet altijd onmiddellijk wat er in je zaak gebeurt. Als je net dan controle krijgt, heb je kans om tegen de lamp te lopen.”

Voor cafébaas Andy Decrock van The Corner zal iedereen een beetje discipline aan de dag moeten leggen. “De klanten zullen de reflex moeten kweken om hun mondmasker op te zetten als ze naar het toilet moeten”, klinkt het. “De namen van de klanten noteren wordt misschien iets moeilijker. Als ze hun gegevens niet willen geven, kunnen we daar niets tegen doen. Die bevoegdheid hebben we niet. Maar eerlijk gezegd, denk ik wel dat het allemaal zal lukken. Zoveel verandert er nu ook weer niet. We gaan het allemaal een beetje gewoon moeten worden. Het is beter dat, dan helemaal te moeten sluiten.”