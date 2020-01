Stadsarchief op zoek naar materiaal Ieperse moederhuis Christophe Maertens

27 januari 2020

Mensen die nog materiaal hebben van het oude 'moederhuis' van Ieper, kunnen daar het stadsarchief een plezier meedoen. Daar zijn ze immers op zoek naar spullen voor een tentoonstelling.

“Dit najaar plant het Stadsarchief een tentoonstelling over het oude ‘moederhuis’ van Ieper en over bevallen door de jaren heen”, aldus Goedele Wittouck van het Stadsarchief. “We zijn op zoek naar oude foto’s van de materniteit in de Lange Torhoutstraat of van de kraamtijd na een thuisbevalling. We zoeken daarnaast getuigenissen over ‘afdeling Bieke, Bartje of Roosje’ of naar spullen die daarnaar verwijzen. Geboortekaartjes, kindboekjes van Kind & Gezin, doopsuiker en andere mooie stukken zijn eveneens welkom.”

Mensen die het Stadsarchief kunnen helpen, sturen best een mailtje naar goedele.wittouck@ieper.be of komen eens langs in het archief. Het archief is nog steeds te vinden in de Weverijstraat, naast de bib en tegenover dé Academie op de site Neerstad. Het materiaal wordt gedigitaliseerd en altijd terugbezorgd.