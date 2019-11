Stadsarchief ontvangt een mooie schenking: het archief van Corneelkring Brielen Christophe Maertens

14 november 2019

10u08 0 Ieper Het Ieperse stadsarchief heeft van toneelvereniging Corneelkring Brielen het archief gekregen. “Op die manier blijft 72 jaar Ieperse toneelgeschiedenis bewaart voor het nageslacht.”

De Corneelkring werd in 1947 opgericht door Georges Vanderstichele. “De toneelgroep brent theater in verschillende vormen”, verduidelijkt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. “Jaarlijks voeren ze twee producties op: eentje in het najaar en eentje in het voorjaar. Ze namen al deel aan wedstrijden zoals De Gouden Meeuw of het Provinciaal Theaterfestival en vallen regelmatig in de prijzen. In deze 72 jaar tijd is er een reeks aan unieke stukken verzameld.”

Het materiaal zat lange tijd verspreid. Het is de verdienste van gewezen secretaris-penningmeester Luc Van Ginderdeuren dat de uitnodigingen, affiches, programmaboekjes, bestuursverslagen, kasboeken en foto’s terug bijéén zijn gebracht.

Cultureel erfgoed

“Het Stadsarchief van Ieper is al langer vragende partij om archieven van verenigingen in haar bezit te krijgen”, zegt Piet Lesage, bestuurslid en huisregisseur van het toneelgezelschap. “We vonden het nu eigenlijk wel een goed idee om alles te schenken. Op die manier zijn we zeker dat de stukken in goede handen zijn.”

Schepen Despeghel zegt op zijn beurt blij te zijn dat op deze manier een stukje cultureel erfgoed van de stad bewaard blijft en er op die manier een stukje erfgoed van de stad bewaard blijft. We roepen andere verenigingen op om hetzelfde te doen. De collectie van de Ieperse Toneelkring Richten is bijvoorbeeld ook al in de goede handen van het Stadsarchief.”

Nieuwe voorzitter

De Koninklijke Corneelkring Brielen heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: Katrien Deweerdt. Dat is dochter van medestichter Gilbert Deweerdt. Ze nam de fakkel over van Siska Desmet. Secretaris van de kring is Filip Deheegher, de vredesambtenaar van de stad Ieper.