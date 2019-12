Stadsarchief Ieper viert 200ste verjaardag met opendeurdag én tentoonstelling LBR

08 december 2019

09u11 0 Ieper De 200ste verjaardag van het Stadsarchief Ieper werd dit weekend gevierd met een grote opendeurdag én met een tentoonstelling.

De Ieperse gemeenteraad benoemde Jean-Jacques Lambin op 17 december 1819 benoemde tot de eerste stadsarchivaris. Ieper was daarmee het tweede stadsarchief dat onder Koning Willem I werd opgericht. In 2019 mag het stadsarchief 200 kaarsjes uitblazen en dat hebben ze dit weekend gevierd. Het feestweekend begon al op vrijdag 6 december met een internationale studiedag over het ontstaan en de werking van stadsarchieven in de 19de en 20ste eeuw.

Op zaterdag gooide het stadsarchief de deuren open. Er kon gekeken worden achter deuren die anders gesloten blijven en markante stukken uit het archief konden ontdekt worden. Kinderen konden een Kattenstoetmasker knutselen en archiefraadsels oplossen. De tentoonstelling “200 jaar Stadsarchief Ieper” in Zaal Alfa en Omega van de bibliotheek werd ook op zaterdag geopend. De tentoonstelling schetst de bewogen evolutie van het stadsarchief: een rijke beginperiode, de catastrofe van 1914, de moeizame wederopbouw en een nieuw archief vanaf 1991. De huidige werking wordt belicht en er worden een aantal topstukken en bekende documenten uit de collectie getoond. De tentoonstelling op zaterdag gemist? Nog tot en met 18 januari 2020 is de tentoonstelling vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.