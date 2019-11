Stad zoekt fotografen voor #BeeldigIeper Christophe Maertens

22 november 2019

Het initiatief #BeeldigIeper wil met ingestuurde foto's de stad aan de rest van de wereld tonen.

De stad Ieper vraagt mensen die regelmatig eens een foto maken van de stad, de dorpen, de monumenten of de evenementen zich in te schrijven voor #BeeldigIeper. Ieper wil de foto’s tonen in het stadsmagazine, in een speciale tentoonstelling, op een stadskalender, op affiches, flyers, op de stedelijke website of via Instagram of Twitter. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven op www.ieper.be/beeldigieper. De stad gaat aan de slag met de foto’s, met vermelding van de fotograaf, en nodigt die uit op speciale gelegenheden, VIP-activiteiten of evenementen waar die voor de stad Ieper foto’s mag maken.