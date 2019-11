Stad wil Mobipunt en onbemande fietsherstelplaats aan het station Christophe Maertens

06 november 2019

09u38 0 Ieper Het stadsbestuur heeft een subsidie aangevraagd voor een regionaal Mobipunt en voor een onbemande fietsherstelplaats aan het station. Daarnaast wordt bij de NMBS aangedrongen op extra fietsstalling aan het station.

“Zoals de resultaten van de bevraging ‘Kvraaghetaan’ hebben uitgewezen, zijn fietsveiligheid en fietspaden voor veel Ieperlingen een van de prioriteiten in onze stad”, zegt raadslid Miet Durnez (CD&V). “Daarnaast is het belangrijk dat fietsers een ‘parkeerplaats’ vinden om hun fiets te stallen in de binnenstad. Het nieuwe stadsbestuur beloofde daarvan werk te maken en via de plannen van de Leet zagen we daar vorige maand een aanzet toe.” Maar volgens Durnez zijn er ook aan het station meer fietsstallingen nodig. “Het aantal fietsers dat daar zijn fiets wil stallen, neemt sterk toe, maar er is te weinig plaats. Daardoor worden fietsen overal tussen, naast of tegen geplaatst. Het vorige stadsbestuur heeft al extra plaatsen voorzien, maar ondertussen is er weer een tekort.”

Fietsherstelplaats

“De parkeerdruk aan het station is inderdaad hoog”, beaamt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De grond en de fietsstallingen zijn echter eigendom van de NMBS. Enkele jaren geleden werden de fietsstallingen in overleg met en op kosten van de NMBS uitgebreid aan de voor- en de achterkant van het station. Uiteraard blijven we ijveren bij de NMBS voor nog meer plaatsen. In het verleden hebben de NMBS en de stad al drie keer een fietslabelactie georganiseerd. De fietsen die na enkele weken onaangeroerd bleven, werden door de stadsdiensten opgehaald en nog enkele maanden bewaard. Zo is er ook meer plaats ontstaan.”

Het stadsbestuur heeft vorige maand een aanvraag ingediend voor subsidiëring van de uitbouw van een regionaal Mobipunt aan het station. Een Mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten. “Maar we gaan nog een stap verder, want we hebben ook een subsidie aangevraagd voor een onbemande fietsherstelplaats, om kleine fietsherstellingen uit te voeren. We hopen dat die subsidies zullen toegekend worden”, besluit Talpe.