Stad werkt compromis uit voor schuttersvereniging Sint-Sebastiaan: tenten ruimen plaats voor containers Christophe Maertens

21 februari 2020

17u20 0 Ieper De stad Ieper heeft eindelijk een oplossing gevonden voor de uitbreiding van boogschuttersvereniging Sint-Sebastiaan. Die vraagt al jaren meer ruimte, maar de stad moest met heel wat rekening houden: beschermd landschap, een gebouw met erfgoedwaarde, budget en de wensen van de schutters. “We doen ons uiterste best om een goed compromis te realiseren”, verzekert schepen Philip Bolle (sp.a).

Schuttersvereniging Sint-Sebastiaan zit in een gebouwtje op de Esplanade, net naast het Kruitmagazijn. Het terrein ligt in beschermd landschap en ook het kleine bouwwerk heeft erfgoedwaarde. “Daardoor is het niet zo makkelijk om aanpassingen door te voeren”, legt schepen Bolle uit. “Het dossier heeft al een lange lijdensweg met negatieve adviezen achter de rug. Het is een moeilijke oefening geweest, want Onroerend Erfgoed laat niet veel toe in die zone.”

Tenten

Op de jongste gemeenteraad werd dan toch de opdracht goedgekeurd voor het uitwerken van een voorontwerp. “Het gebouw is versleten en uitgeleefd”, beseft Bolle. “De tenten en de overkapping zullen verdwijnen. Het gebouw zelf moet blijven staan, want dat is beschermd. Na gesprekken met de gilde en na goedkeuring van Onroerend Erfgoed hebben we gekozen voor containers. We gaan die zo aankleden dat ze opgaan in de omgeving. Als de schuttersvereniging in de toekomst zou beslissen om er mee te stoppen, kunnen we die containers makkelijk wegnemen. Niet dat we het de schuttersgilde toewensen, absoluut niet.”

Compromis

Het is de bedoeling om de containers te gebruiken als opslagruimte, terwijl het gebouwtje als kantine kan blijven dienstdoen. De boogschuttersclub had nog enkele opmerkingen en die werden doorgegeven aan de ontwerper. De schepen verzekert dat het stadsbestuur zijn uiterste best doet om het beste compromis uit de wacht te slepen, rekening houdend met stedenbouw, erfgoed, budget en de vragen van de schuttersclub. Gewezen voorzitter Frans Blomme van de schuttersgilde kan wel leven met het compromis. “We zijn inderdaad al lang vragende partij naar meer ruimte”, reageert Blomme. “Ooit zaten we in de oude gebouwen van de technische dienst, tot die werden omgebouwd tot een school. Toen moesten we ook daar weg.”

De boogschuttersclub bestaat al sinds 1302 en kreeg in 1820 de titel ‘koninklijk’. “We tellen vijftig leden, zowel jonge als wat oudere schutters. Op maandagavond komen we oefenen en iedereen is welkom”, besluit Blomme.