Stad verwacht hoge economische return van start Gent-Wevelgem: "Tonen dat Ieper meer is dan WO I" Christophe Maertens

05 september 2019

15u45 0 Ieper De Ieperse Grote Markt wordt de komende zes jaar de nieuwe startplaats voor de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. Het stadsbestuur verwacht een hoge economische return. “We hebben ervaring met het organiseren van grote wedstrijden, we zijn er klaar voor.”

Ieper mag tevreden zijn: vanaf volgend jaar start de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem In Flanders Fields op de Grote Markt van de Kattenstad. “Het contract met startplaats Deinze liep dit jaar af en met Ieper hebben we al een langer lopende samenwerking”, legt Lode Langedock van de organisatie uit. “Van 1945 tot en met 1991 passeerde de wedstrijd ononderbroken door Ieper en in 2013 werd deze traditie opnieuw opgenomen. In 2016 sloot de stad, samen met de Koninklijke Ieperse Wielerclub en de Koninklijke Wielerclub de Sasspurters Boezinge, een samenwerkingsverband met Gent-Wevelgem”, weet Langedock. Al vier edities is Ieper de startplaats voor drie van de zeven wedstrijden die plaatsvinden de laatste zondag van maart: dames elite, U23 beloften heren (Gent-Wevelgem Kattekoers), U19 juniores heren (Gent-Wevelgem GP André Noyelle). In deelgemeente Boezinge worden ook drie jeugdwedstrijden Gent-Wevelgem verreden. (U19 en U17 dames en de Katjeskoers U17 heren).

Internationale uitstraling

Voor Ieper is de start van de WorldTour-wedstrijd in ieder geval een grote aanwinst. “We zijn trots op deze samenwerking”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het feit dat zo’n belangrijk sportevenement naar Ieper komt, kan tellen qua uitstraling. Het zet Ieper opnieuw internationaal op de kaart na de voorbije herdenkingsperiode WO I. De media-aandacht voor zo’n koers is immens. Het is voor ons een enorme opportuniteit en, na de start van de etappe van de Tour de France in 2014, opnieuw een sportief evenement op topniveau. We willen deze samenwerking dus aangrijpen om ons verder te profileren als sportstad en als gaststad voor grote evenementen”, gaat Talpe verder.

Toerisme

Voor de start en de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de stad honderdduizend euro vrij. “Door het wegvallen van The Great War Remembrance Race werd het voor ons financieel mogelijk om naast de passage Gent-Wevelgem ook de start te organiseren”, verduidelijkt de burgemeester. “Elk jaar leggen we tienduizend euro extra bij, op voorwaarde dat er activiteiten georganiseerd worden die een meerwaarde bieden aan onze stad.”

Ieper schat de economische return hoog in. “Heel wat wielerliefhebbers zullen het laatste weekend van maart naar Ieper afzakken voor de start van Gent-Wevelgem. Er zijn logies genoeg voor de professionele ploegen. Op toeristisch vlak denkt de stad aan extra stimulansen, zoals een gevarieerde citytrip en de uitgestippelde fietsroute Gent-Wevelgem in Flanders Fields, met passage door Ieper. “Voor het verblijfstoerisme tijdens Gent-Wevelgem streven we naar maximale hotelbezetting. We willen hier trouwens een meerdaags evenement van maken, met allerlei activiteiten waarbij we de plaatselijke verenigingen, horeca, logiesuitbaters en alle Ieperlingen willen betrekken.”

Frontstreek

Het parcours van Gent-Wevelgem in Flanders Fields is opgebouwd uit een kwartet. “De vlakte van de Moeren, de meedogenloze Kemmelberg, de historische Plugstreets en die lange rechte lijn van Ieper naar Wevelgem. Dit alles constant flirtend met de frontlijn van 100 jaar geleden”, verduidelijkt Langedock. “De wedstrijd doorkruist het voormalig oorlogslandschap langs de talrijke begraafplaatsen en monumenten. Niet voor niets draagt Gent-Wevelgem de subtitel ‘In Flanders Fields’.”

“Door niet alleen een passage, maar ook de start van de wedstrijd bij de heren elite naar Ieper te brengen, versterkt de organisatie haar identiteit nog meer. Als trotse pijler van de befaamde Flanders Classics-serie brengt Gent-Wevelgem In Flanders Fields hulde aan de slachtoffers en helden van WO I. Ze herinnert de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land, voor ons land. Voor elk van de 425.000 graven in de frontstreek is er een verhaal, een verhaal dat de koers wil blijven vertellen, herinneren en respecteren. Een eerbetoon aan wie vocht en sneuvelde op de slagvelden van Flanders Fields. Gent-Wevelgem wil net als de stad Ieper een symbool zijn van vrede. Een oproep, opdat naties elkaar alleen nog zouden bekampen in de sport, sport die mensen verbindt.”

De overeenkomst tussen Gent-Wevelgem en Ieper loopt voor zes jaar. “De aankomst blijft in Wevelgem, dat mogen we niet vergeten”, besluit de Wevelgemse schepen van Sport Geert Breughe. Ook de naam Gent-Wevelgem blijft.

