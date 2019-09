Stad trekt ten strijde tegen peuken op straat en deelt 500 zakasbakjes uit Joyce Mesdag

07 september 2019

13u10 0 Ieper In Ieper is vandaag een campagne tegen zwerfvuil op gang getrokken. Het startschot werd gegeven op de Grote Markt. Er werden 500 zakasbakjes uitgedeeld, kleine doosjes waar rokers hun peuken in kunnen bewaren tot ze die in een vuilbak kunnen deponeren.

Tijdens de grote bevraging van de Ieperse bevolking duidden heel veel mensen de netheid van hun stad als topprioriteit aan. “Daarom zetten we zwaar in op de properheid van onze stad in ons bestuursplan”, zegt schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (sp.a).

Het startschot voor het offensief de komende jaren werd gegeven in het centrum van de stad vandaag. Op de Grote Markt werd een stukje tuin opgebouwd, inclusief vijver én tuinkabouters. “Met de kabouters willen we de boodschap brengen dat niemand mag verwachten dat de kaboutertjes het zwerfvuil zullen opruimen”, zegt Despeghel. “Op 16 locaties verspreid in de stad staan ‘koppeltjes’ tuinkabouters opgesteld. Ze vissen uit rioolputjes, een tafereel waarmee we willen aantonen dat de zee al op straat begint. Zwerfvuil wordt, als het regent, tot in de rioolputjes gespoeld, en op die manier belandt het even later in open water.”

40% van het zwerfvuil blijkt om sigarettenpeuken te gaan. “Daarom delen we vandaag 500 zakasbakjes uit, asbakjes die rokers op zak kunnen hebben zodat ze er hun peuk kunnen in bewaren als ze eens geen vuilnisbak in de omtrek vinden”, zegt Despeghel. Peuken hebben 12 tot 15 jaar nodig om af te breken in kleine microplasticvezels die uiteindelijk via de aarde of het water in de voedselketen terecht kunne komen. De opruimkost is trouwens gigantisch. In 2017 bedroeg die opruimkost in België miljoenen euro’s. We moeten dus het aantal peuken dat op de grond belandt, zoveel mogelijk beperken.”

Chiara Blanckaert kwam zélf om zakasbakje. “Ik probeer mijn peuken zoveel mogelijk in vuilnisbakken achter te laten, maar er zijn niet overal vuilnisbakken voor handen. Dan gooi ik mijn peuk ook wel eens op de grond, ja. Met zo’n zakasbakje hoeft dat voortaan niet meer.”

Wie een zakasbakje kreeg, werd meteen ook gevraagd om zijn telefoonnummer achter te laten. “Het is immers de bedoeling dat we achteraf checken of die rokers hun zakasbakje daadwerkelijke gebruiken”, zegt Valentijn Despeghel. “We gaan dat doen door volgende week een sms te sturen met de vraag of ze het asbakje al gebruikt hebben. Binnen een aantal maanden sturen we dan nog een sms om te vragen of ze het asbakje nog steeds gebruiken. Dan weten we tenminste zelf ook of die zakasbakjes hun doel bereiken. En als ze succesvol blijken, kunnen we er eventueel nog bij bestellen om een tweede lading uit te delen.”

Ieper bestrijdt het zwerfvuil nog op andere fronten. Op 20 plaatsen werden wandasbakjes geplaatst. “We gaan de komende weken regelmatig controles uitvoeren op vaste plekken om te checken in hoeverre de wandasbakjes en de zakasbakjes effect hebben op de hoeveelheid peuken die er op de grond liggen.”

“We hebben daarnaast ook 5 kauwgomborden geplaatst in schoolomgevingen. Het is de bedoeling dat kinderen er hun kauwgom aan kleven, en die niet op de grond gooien. En we nemen onze vuilbakken onder de loep in een vuilbakkenplan. We inventariseren al onze vuilnisbakken op openbaar domein en proberen in kaart te brengen hoe intensief onze vuilnisbakken worden gebruikt. Op die manier kunnen we zorgen dat voldoende grote vuilbakken op de juiste plaatsen staan.”