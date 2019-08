Stad roept inwoners op: “Hang vredesvlag uit op Internationale Dag voor de Vrede” Christophe Maertens

27 augustus 2019

11u04 3 Ieper Als Vredesstad en lid van het internationale netwerk Mayors for Peace besteedt de stad Ieper de nodige aandacht aan de Internationale Dag voor de Vrede, op zaterdag 21 september.

De stad neemt daarom deel aan de oproep van vzw Vrede om op 21 september vredesvlaggen uit te hangen aan openbare gebouwen en langs invalswegen en rotondes. “We roepen de Ieperlingen ook op om de vredesvlag uit te hangen aan hun gevel, raam of fiets. We zoeken ook Ieperlingen om de immense vredesvlag mee te ontrollen op de Grote Markt”, zegt Filip Deheegher van de Vredesdienst van de stad Ieper.

De grote vredesvlag werd in het kader van het vredesfeest in 2017 gestikt. “De vlag zal nu opnieuw worden ontrold, maar daarvoor hebben we 150 mensen nodig die willen meehelpen”, legt Filip uit. Mensen die op zaterdag 21 september vrij zijn tussen 17.30 en 19.30 uur en graag mee de vlag willen ontvouwen op de Grote Markt kunnen contact opnemen met de Vredesdienst. Wie geen vredesvlag heeft om die uit te hangen, kan tot 10 september een exemplaar bestellen bij de Vredesdienst op het Sint-Maartensplein 3, op 057/23.94.59 of via vrede@ieper.be. De prijs varieert naargelang de afmeting.