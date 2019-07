Stad op zoek naar toffe speelplekken voor kinderen Christophe Maertens

08 juli 2019

09u57 2 Ieper De stad Ieper zegt te blijven zoeken naar toffe speelplekken voor kinderen. In de Kattenstad zijn er op dit moment 44 spelplekjes.

Op dit moment onderzoekt het stadsbestuur verschillende denkpistes voor extra speelruimte in de Acacialaan-Torrepoortwijk. Daar is het speelplein verdwenen omdat de eigenaar de gronden verkocht. Suggesties voor een leuk alternatief zijn welkom via jeugddienst@ieper.be. Recent werd nog Ketelkwaad op de vestingen geopend. Dat is een avontuurlijk speelplein met klimtoestellen. Aan het jeugdstadion aan de Fenix bevindt zich het grootste speelplein van Ieper. Net voor de zomer werd daar het zand uitgegraven en werd 100 ton nieuw zand aangebracht. Ook op andere speelpleinen wordt het zand de komende jaren vervangen. Het speelplein naast OC Kasteelwal kreeg een opknapbeurt. Op het speelpleintje in Elverdinge is sinds een paar maanden een nieuwe glijbaan in gebruik. Het stadsbestuur vraagt mensen die iets zien dat stuk is op een speelpleintje of vandalisme opmerken een mail te sturen naar meldpunt@ieper.be.