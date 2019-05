Stad neemt maatregelen om Meenseweg veiliger te maken Christophe Maertens

24 mei 2019

14u21 5 Ieper Het stadsbestuur van Ieper neemt maatregelen om de Meenseweg veiliger te maken. Donderdag wezen leerlingen van het derde leerjaar van de Sint-Jozefschool en bewoners van rusthuis Huize Sint-Jozef nog op de gevaarlijke situatie in de straat.

“De Meenseweg is een van de invalswegen naar het centrum en op piekmomenten is het er erg druk”, beseft burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Afgelopen maandag hebben we besloten een aantal maatregelen te nemen om de veiligheid in de buurt van de school en het rusthuis te verbeteren.”

Een eerste punt is het verbreden van de fietspaden. “In de buurt van de school zijn die één meter breed. De rijbaan is dan weer heel breed, maar je mag in dat stuk straat maar 50 kilometer per uur rijden en zelfs maar 30 per uur net voor en na school. Daarom gaan we de lijnen aan de school aanpassen, zodat de fietspaden breder worden”, weet de burgemeester.

Proefrotonde

Daarnaast komt er een proefrotonde op het kruispunt van de Meenseweg met de Steverlyncklaan. “Op dit kruispunt is het nu vaak druk, staat er file en kunnen fietsers maar moeilijk oversteken. Daarom gaan we hier tijdelijk een rotonde aanleggen. Rond de proefrotonde komt een fietspad. Deze rotonde moet ook als snelheidsremmer werken.”

Een derde maatregel is een extra zebrapad aan het Koerierpad. “Dit zal handig zijn voor de bezoekers van de school, het rusthuis en de wijken in de buurt. Vooral omdat de nieuwe wijk De Vloei volop aan het groeien is. Voor de bewoners zijn het Koerierpad en het nieuwe zebrapad een veilige manier om in de binnenstad te geraken”, besluit de burgemeester.