Stad lanceert ‘Ieper Helpt’: “We willen tonen hoe solidair we zijn en vermijden dat Ieperlingen geïsoleerd geraken” Christophe Maertens

17 maart 2020

16u11 0 Ieper De stad heeft dinsdag de actie #IeperHelpt gelanceerd. Ieper wil zoveel mogelijk mensen bereiken die hulp nodig hebben. “Ieperlingen die vrijwillig de handen uit de mouwen willen steken om alleenstaanden en kwetsbare mensen te helpen, zijn welkom.”

“Nu de dienstverlening voor veel mensen wegvalt, is extra aandacht en hulp voor zij die er alleen voor staan, hard nodig”, beseft burgemeester Emmily Talpe. “Die hulp wordt nog straffer als we de handen in elkaar slaan. Zo vinden ook vrijwilligers bij elkaar steun rond praktische vragen in verband met hulpverlening, zowel praktische hulp als sociaal contact. We roepen niet alleen aan enkelingen op, maar ook verenigingen. Het Zorgnetwerk van Ieper zet zich al jaren in om kwetsbaren en alleenstaanden te ondersteunen. In deze crisis wil datzelfde Zorgnetwerk zich extra in spannen en alle hulp is daarbij welkom.”

Daarom lanceert de stad de volgende oproepen:

Heb je hulp nodig?

• Voor boodschappen, apotheek, wandelen met de hond...? Het zorgnetwerk helpt zoeken naar een oplossing op 057/20.37.78 (van maandag tot vrijdag, niet in het weekend) van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

• Heb je nood aan een babbeltje of voel je je alleen? Er is altijd een luisterend oor op 057/20.37.78 (van maandag tot vrijdag, niet in het weekend)

• Mailen kan ook altijd naar zorgnetwerk@ieper.be

Wil je als vrijwilliger helpen? Je bent een Ieperse held.

• De stad heeft een extra verzekering afgesloten voor eventuele vrijwilligers.

• Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen terecht op 057/20.37.78 (maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur of op het gratis nummer 0800/98.900.

• Mail gerust naar zorgnetwerk@ieper.be

• Alle info over deze actie kan je vinden op www.ieper.be/ieperhelpt.

“Het Zorgnetwerk stuurt de vrijwilligers niet zomaar het veld in”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde. “We verzekeren hen en geven hen goede richtlijnen mee, zoals het vermijden van fysiek contact, niet te lang bij de mensen ter plaatse blijven of goede ontsmetting voorzien.”

“We willen met deze actie #IeperHelpt tonen hoe solidair we als Ieperlingen zijn. Meteen vermijden we dat Ieperlingen geïsoleerd raken”, voegt de burgemeester eraan toe. “In deze crisistijden zetten we ons als stadsbestuur extra in en trekken we met onze stadsgenoten aan hetzelfde zeel.”