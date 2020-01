Stad laat jonge beloftevolle Ieperse muzikant wachtmuziekje componeren: “Het was fijn om na te denken over de muzikale identiteit van de stad waarin ik 18 jaar lang opgroeide” Christophe Maertens

27 januari 2020

14u43 0 Ieper Mirek Coutigny, een 27-jarige muzikant afkomstig uit Ieper, heeft een hoogst persoonlijk wachtmuziekje voor de stad gecomponeerd. De pianist en componist is een beloftevolle muzikant die op 13 februari zijn tweede cd uitbrengt. “Voor een componist en muzikant is gehoord worden erg belangrijk en daarom zijn we blij dit jong talent een duwtje in de rug te kunnen geven.”

Mirek Coutigny groeide op in Ieper in een muzikale familie en trok als kind naar dé Academie om er piano te leren. Als tiener vertegenwoordigde hij ooit België op het junior Eurosongfestival met de groep Trust. Met het nummer Anders won de band in 2007 de finale van Junior Eurosong 2007, de Belgische voorronde voor het Junior Eurovisiesongfestival. Trust behaalde in Rotterdam een 15de plaats.

Na de Latijnse humaniora te hebben afgewerkt, trok Mirek naar Gent om er compositie te studeren. Aanvankelijk actief in de klassieke muziek verbreedde hij de laatste jaren zijn interesse naar pop en rock. De muzikant creëerde een eigen klankwereld met elektronisch en akoestische instrumenten die vaak doet denken aan soundscapes. Hij maakte filmmuziek voor een aantal kortfilms. Op 13 februari stelt de pianist in Gent zijn tweede cd voor: ‘The Further We Ventured’.

Ondertussen kreeg Mirek Coutigny de vraag van de stad Ieper om een wachtmuziekje te componeren.

Wij willen immers jong en veelbelovend talent

van eigen bodem alle kansen geven Valentijn Despeghel, schepen van Cultuur

“Ik las eens ergens dat iemand (Brent Vanneste, nvdr) van de rockgroep Steak Number Eight (ondertussen luistert die groep naar de naam Stake, nvdr) iets had gecomponeerd voor de Gemeente Wevelgem en dat zette mij aan het denken”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. “Daarom sprak ik Mirek aan met de vraag of hij het zou zien zitten een wachtmuziekje te componeren voor onze stad. Wij willen immers jong en veelbelovend talent van eigen bodem alle kansen geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de murals die we al lieten aanbrengen en aan het onderdak verschaffen aan het kunstcollectief Dienst der Gedroomde Gewesten. Voor een muzikant en componist is gehoord worden erg belangrijk en we zijn blij dat we Mirek een duwtje in de rug kunnen geven. Zijn muziekstijl toont gelijkenissen met wat Nils Frahm doet, waar ik wel grote fan van ben.”

Fijne kans

“Ik vind het heel fijn dat de stad Ieper aan mij dacht”, zegt Mirek. “Hoewel ik nu in Dendermonde woon, groeide ik 18 jaar lang op in Ieper. Het was een fijne kans om na te denken over de muzikale identiteit van de stad, die bewust en onbewust een grote invloed heeft op mijn muziek.”

Als je belt naar de Ieperse stadsdiensten en je wordt doorverbonden, hoor je wat Mirek er van maakte. Hij componeerde een korte versie van 37 seconden en een langere versie van twee minuten die bijvoorbeeld kan worden gebruikt bij het maken van promofilmpjes.

Mirek Coutigny is op zaterdag 7 maart, samen met celliste Jolien Deley en percussionist Jonathan Bonny, aan het werk in Muziekcentrum Dranouter.