Stad Ieper zoekt vrijwilligers voor zomerschool: een tiendaags programma moet de leerachterstand van leerlingen verkleinen Christophe Maertens

24 juni 2020

17u53 0 Ieper Stad Ieper organiseert van 10 augustus tot en met 21 augustus een zomerschool voor kinderen van het lager onderwijs die nood hebben aan extra ondersteuning. De stad ontving daarvoor subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Een tiendaags programma moet de schoolachterstand van twee groepen leerlingen verkleinen.

De voorbije jaren bouwde de stad ervaring op met specifieke zomerklassen voor leerlingen met een taalachterstand. De COVID-19-pandemie zorgde voor een toename in aantal leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken voor meerdere vakken.

“Daarom zetten we dit jaar volop in op een volwaardige gratis zomerschool voor een grotere groep leerlingen met nog meer professionele ondersteuning”, zegt schepen van onderwijs en welzijn Eva Ryde (N-VA). “Het initiatief wil de kinderen versterken, zodat ze met een positief gevoel aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.”

In Het Perron

In de voormiddag wordt vooral ingezet op Nederlands en wiskunde, in de namiddag is als afwisseling een spel-of sportactiviteit. Concreet gaan de zomerklassen door van 8.30 uur tot 17 uur, over de middag is er een permanentie. De voormiddagen vinden plaats in Het Perron, de namiddagen zijn afhankelijk van de activiteit.

De stad zoekt in het kader van de zomerschool leerkrachten, studenten in lerarenopleiding en pedagogen. Die kunnen zich als vrijwilliger melden en er zo voor zorgen dat kinderen hun opgelopen leerachterstand verkleinen. “We hopen dat ook mensen uit het onderwijs in augustus hieraan willen meewerken”, aldus de schepen. “Want het is van groot belang dat het leerprogramma in de voormiddag kwaliteitsvol is, dus gebracht door mensen met voldoende pedagogische bekwaamheid. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.” Alle info en aanmeldingen: Liesa Deberdt via liesa.deberdt@ieper.be of 0477/16.07.45.