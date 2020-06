Stad Ieper zet alle mantelzorgers symbolisch in de bloemen: “Mama schittert als helpende hand voor onze grootouders” Christophe Maertens

24 juni 2020

12u37 0 Ieper In Ieper vonden deze week een 50-tal mantelzorgers een gepersonaliseerd bedankingskaartje in de bus. Twee mantelzorgers kregen zelfs een ruiker bloemen. Daarmee wil Ieper de mantelzorgers in het kader van de Dag van de Mantelzorg eens in de verf zetten.

Via Stad Ieper kon wie dat wou een mooi kaartje sturen naar een mantelzorger met een grote dankjewel voor de vele goede zorgen. De coronacrisis vergt veel van gezondheidswerkers, maar daarnaast staat een leger mantelzorgers klaar. Gratis helpende handen en vaak zelfs onzichtbaar. Daarom haalde Ieper naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg die mensen eens uit de schaduw. Een 50-tal mantelzorgers kregen een kaartje in de bus en twee kregen zelfs een ruiker bloemen uit handen van de schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA).

Luisterend oor

“In onze dienstencentra kunnen mantelzorgers terecht voor een luisterend oor en hulp of doorverwijzing. Normaal was er een wandeling voor mantelzorgers gepland, daar stak corona helaas een stokje voor”, aldus de schepen. “Ik ben blij dat we met deze kleine, toch waardevolle actie alle mantelzorgers eens in de kijker kunnen zetten voor hun niet te onderschatten inspanningen.”

65 jaar getrouwd

Magda Knockaert uit de Meenseweg in Ieper kreeg de tranen in de ogen toen haar beide dochters plots voor de deur stonden met een woordje van dank voor de enorme inspanningen die zij doet voor hun grootouders. “Onze mama schittert als mantelzorger. Elke dag opnieuw, elk uur van de dag staat ze paraat om oma te helpen. Dankzij mama kan oma nog thuis wonen bij opa, die ook al 89 is”, aldus haar dochter Sien. “Minstens 4 keer per dag gaat ze naar onze grootouders. Ze geeft oma eten, verplaatst haar van de zetel naar de stoel en omgekeerd en helpt haar bij een toiletbezoekje. Haar gsm is altijd in de buurt voor SOS-berichtjes van opa. Zonder onze schitterende mantelzorger was oma sowieso niet meer samen thuis bij opa. Wat zou dat jammer zijn, want in juli zijn ze 65 jaar getrouwd.”

Ieperlingen die vragen hebben over mantelzorg of hulp nodig hebben bij in te vullen documenten en kunnen terecht bij het Zorgnetwerk via 057 451 780 of via zorgnetwerk@ieper.be.