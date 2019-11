Stad Ieper wil meer kunst in openbare ruimte: mural op CC Het Perron is daarvan de start Christophe Maertens

26 november 2019

13u33 0 Ieper Aan de achterzijde van CC Het Perron in Ieper werd een mural aangebracht. “We gaan resoluut voor meer kunst op openbare ruimte, deze muurschilderij is de symbolische start om van Ieper een hippere stad te maken.”

Het kunstwerk op de muur van CC Het Perron werd gemaakt door streetartkunstenaars Timothy Vanlerberghe en Simon Delahaye, twee kunstenaars afkomstig van Ieper. Naast het werk prijkt een gedicht van Sylvie Marie die werkzaam is in de Ieperse academie.

Gilbert Degryse

“Het opzet van deze mural en het gedicht is om alle kunstvormen die voorkomen in Het Perron in de aandacht te brengen: woord en poëzie, theater, dans, muziek en kunst”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. “Het idee is ontstaan naar aanleiding van het street-art project die de vzw Curieus Ieper vorig jaar realiseerde aan de brug aan de Noorderring ter nagedachtenis van de overleden kunstenaar Gilbert Degryse.”

De mural moet aanzetten tot meer kunst, sfeer en beleving in de Ieperse binnenstad de komende vijf jaar. “Hiervoor maken we een plan op, samen met stedenbouwkundige, architecten, kunstenaars en landschapsarchitecten”, aldus de schepen. “We willen dit planmatig aanpakken, want nu zijn kunstwerken her en der verspreid en op sommige plaatsen is er helemaal niets. We willen meer evenwicht om een optimale beleving te creëren. Steegjes en blinde gevels worden het voorwerp van straatkunst, poëzie krijgt een plekje in de straten en pleintjes worden voorzien van kunstobjecten. Dit plan zal worden gebruikt om jaarlijks enkele kunstprojecten uit te werken.”

Zitmogelijkheden

De stad wil ook inzetten om mensen meer buiten te krijgen en te leven in de openbare ruimte. “Hiervoor moeten we meer zitmogelijkheden voorzien”, zegt de schepen. “Naast actiever gaan inzetten op gevelbankjes willen we op een 3-tal plaatsen babbelbanken plaatsen. Dat zijn banken waar 20 à 30 mensen aan 1 bank kunnen zitten. De 1ste bank zal vermoedelijk in de omgeving van het Zaalhof komen.”

Tenslotte wil de stad de Ieperlingen betrekken bij het attractiever maken van hun stad. “We doen een oproep om verhalen van Ieperlingen te verzamelen. Docenten van de academie kunnen de indieners begeleiden om hun verhaal vervolgens te vertellen tijdens zomerse avonden op het ‘geiteneiland’ op de vestingen. Daarnaast kunnen dichters en kunstenaars live gedichten en tekeningen maken van deze verhalen. We gaan er dan verder mee aan de slag in de openbare ruimte door bijvoorbeeld die gedichten in het straatbeeld te brengen. Een oproep zal normaliter nog dit jaar de deur uitgaan.”