Stad Ieper waarschuwt voor valse berichten rond corona Christophe Maertens

24 maart 2020

08u02 5 Ieper De stad Ieper zegt de ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus op de voet te volgen. “We trachten je zo goed mogelijk te informeren en roepen daarom op om de officiële communicatiekanalen te volgen. Er circuleren immers veel valse berichten, die enkel voor ongerustheid zorgen.”

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid waarschuwde eerder al voor valse berichten op sociale media over manieren om het coronavirus te bestrijden of te voorkomen. Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt alle essentiële info over Covid-19 op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

Daarnaast zorgen ook de verschillende overheden en de stad Ieper via hun kanalen voor correcte informatie over de maatregelen die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan.

De officiële kanalen van Ieper zijn:

- Website: www.ieper.be

- Twitter: https://twitter.com/StadIeper

- Facebook: https://www.facebook.com/StadIeper/

Stad Ieper lanceerde een corona meldpunt op het gratis telefoonnummer 0800 9 8900. Mailen naar het meldpunt kan ook: corona@ieper.be.