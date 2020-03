Stad Ieper schort parkeerretributies tijdelijk op: “Maar dit is geen vrijgeleide om wild te parkeren.” Christophe Maertens

18 maart 2020

17u45 0 Ieper In Ieper hoeven automobilisten tijdelijk niet te betalen of een blauwe schijf te plaatsen bij het parkeren in het centrum. Het gedoogbeleid geldt tot en met 5 april. “We willen de verspreiding van het coronavirus maximaal indijken, maar ook de mensen die thuis moeten werken niet met parkeerperikels opzadelen.”

“Enerzijds willen we de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen gaan door te vermijden dat veel mensen de betaaltoestellen aanraken”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “De toestellen worden afgedekt, ook het sms- en app-parkeren valt weg. Anderzijds nemen we de maatregel uit solidariteit met de vele Ieperlingen die nu thuis werken of door deze situatie overdag thuis zitten. Zij hoeven tijdelijk geen parkeerticket te nemen of parkeerschijf te plaatsen. Bovendien is het een pak minder verkeer- en parkeerdruk in het centrum, gezien de meeste winkels, horeca en dienstverleners gesloten zijn.”

De burgemeester benadrukt dat deze beslissing geen vrijgeleide is om wild te parkeren: “Wie op zebrapaden gaat staan, fietspaden blokkeert of op andere plaatsen fout parkeert, begaat een overtreding en kan geverbaliseerd worden. Daarover maak ik duidelijke afspraken met de politie. De verkeersveiligheid blijft een prioriteit.”