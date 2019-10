Stad Ieper schenkt noodhulp aan slachtoffers van overstromingen in Nepal

Christophe Maertens

01 oktober 2019

17u23 4 Ieper De stad Ieper maakt duizend euro noodhulp vrij voor de slachtoffers van de zware moessonregens en overstromingen in Nepal.

Midden juli heeft de moessonregen verschillende overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt in Nepal. Er vielen honderden gewonden en minstens 65 doden. Heel wat mensen zitten zonder proper water en daarom heeft Ieper besloten duizend euro noodhulp te schenken aan het Noodfonds Jo Logghe. Die organisatie had een waterinstallatie gebouwd voor vier kleine dorpen in Nepal. De waterinstallatie voorzag de lokale bevolking van drinkbaar water. Nu de moessonregens onder andere deze installatie heeft vernield moeten de inwoners opnieuw elke dag meer dan een half uur wandelen om water te kunnen bemachtigen. De duizend euro van Ieper kan het noodfonds gebruiken om een nieuwe waterpomp te bouwen.