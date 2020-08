Stad Ieper roept op: “Hang massaal de vredesvlag buiten!” Christophe Maertens

25 augustus 2020

13u58 1 Ieper Ieper wil op 21 september zoveel mogelijk vredesvlaggen in het straatbeeld zien. “De Internationale Dag voor de Vrede is bij uitstek een gelegenheid om onze roep naar nooit meer oorlog luid te laten weerklinken.”

21 september is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om de ‘idealen van vrede te promoten’. Als Vredesstad en lid van het internationale netwerk Mayors for Peace wil stad Ieper daar de nodige aandacht aan te besteden. “Vrede ligt ons Ieperlingen nauw aan het hart, om evidente redenen. Meer dan honderd jaar geleden maakte de Eerste Wereldoorlog hier ontelbare slachtoffers en werd onze stad volledig verwoest”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De Internationale Dag voor de Vrede is bij uitstek een gelegenheid om onze roep naar nooit meer oorlog luid te laten weerklinken. Met stad Ieper nemen we daarom deel aan de oproep van vzw Vrede om op 21 september vredesvlaggen uit te hangen aan onze openbare gebouwen, en langs onze invalswegen en rotondes. Tegelijk roepen we al onze inwoners op om, net als de voorbije jaren, massaal zelf een vredesvlag uit te hangen aan ramen, gevels en fietsen.”

Mensen kunnen vlaggen uithangen vanaf 14 september. Wie nog niet over een vredesvlag beschikt, kan een exemplaar bestellen bij de Vredesdienst van de stad. De vlag wordt vanaf 10 september voor je klaargelegd aan de balie van het Yper Museum. Voor een standaardvlag van 100 op 150 cm betaal je 6 euro. Een vlag van 200 op 300 cm kost 63,5 euro. Er is ook een fietsvlag voor 1,5 euro te koop.