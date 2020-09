Stad Ieper plaatst kleurrijke accentpalen voor veilige schoolomgeving Christophe Maertens

08u26 0 Ieper De stad Ieper plaats kleurrijke accentpalen aan schoolomgevingen. Daarmee wil het bestuur de veiligheid verhogen.

In Ieper worden dit jaar tien schoolomgevingen uitgerust met kleurrijke accentpalen, volgend jaar nogmaals tien en in 2022 de overige vijf schoolomgevingen. “Zo wordt de schoolomgeving telkens duidelijk zichtbaar en herkenbaar”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor Mobiliteit. “Het aankomende verkeer ziet meteen dat ze een school naderen. We kiezen bewust voor uniformiteit over alle scholen op ons grondgebied. Eerder brachten we al bij de scholen waar dat mogelijk was dezelfde kenmerkende wegmarkeringen van een verkeersbord met kinderen aan op de rijbaan.” Stad Ieper ontvangt voor het project een subsidie van 10.403 euro van de Vlaamse overheid.