Stad Ieper onderschrijft Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en duidt drie ambassadeurs aan Christophe Maertens

21 september 2019

10u55 2 Ieper De stad Ieper heeft drie mensen en bedrijven aangesteld als ‘Duurzame ambassadeur van Stad Ieper’. “We willen met deze ‘lokale helden voor globale doelen’ de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nog beter uitdragen.”

“Bijna 200 lidstaten van de Verenigde Naties hebben doelstellingen opgesteld die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Ons land is daar ook bij. De doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) genoemd. SDG is de afkorting van Sustainable Development Goals.” In totaal zijn er 17 doelstellingen uitgetekend: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei, industrie en innovatie, ongelijkheid verminderen, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven in het water, leven op land, vrede en justitie en tenslotte partnerschap om doelen te bereiken.

De Stad Ieper heeft de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onderschreven. “We willen dat vanaf nu beter uitdragen”, zegt de schepen. “Daarom hebben we een aantal ambassadeurs gezocht die op hun beurt een van de doelstellingen belichamen. We zijn heel blij dat deze mensen en bedrijven zich achter deze doelstellingen van Ieper willen scharen.”

Patrick Verbrugge is de klimaatactie-trekker in Ieper. Hij is de oprichter van de nieuwe burgercoöperatie ‘Westhoekpower’. “We willen net zoals de coöperatie Beauvent uit Diksmuide zoveel mogelijk mensen laten investeren in groene energie, vooral windmolens. Omdat die heel veel geld kosten, zoeken we niet enkel in Ieper investeerders, maar ook in de regio.”

De stad Ieper duidde Sebastien Bourgeois als ambassadeur voor Gendergelijkheid. “Gendergelijlheid blijft in vele landen een groot probleem. Sebastien zet zich actief in voor gendergelijkheid in onze stad”, aldus de schepen. Sebastien is de oprichter van het platform I2Pride en wil daarmee de holebigemeenschap in Ieper een stem geven. “In vier maanden tijd tellen we al 58 leden. Mensen die uit de kast willen komen en het daarmee moeilijk hebben, kunnen bij ons terecht. Het hoeven niet altijd jonge mensen te zijn, er zijn ook verhalen van wat oudere holebi’s die het moeilijk hebben met het naar buiten komen met hun geaardheid.”

De derde ambassadeur van is het metaalrecyclagebedrijf Degels. “We zijn al langer bewust bezig met duurzaam ondernemen”, zegt medezaakvoerster Marjola Maes. “Een tijd geleden was duurzaamheid ook bij ons een ver-van-mijn-bed-show, maar nu zijn we op heel wat vlakken actief.” In het bureel van het bedrijf is een muur te vinden waarop alle duurzaamheidsprojecten en -initiatieven te zien zijn en dat zijn er heel wat. Het is duidelijk dat daarbij het personeel heel erg wordt betrokken.

De stad Ieper gaat in haar meerjarig beleidsplan 2019-2024 ook voor duurzaamheid. Zo is het bijvoorbeeld de ambitie om nieuwe openbare gebouwen zo goed als mogelijk CO2-arm of zelfs CO2-neutraal te maken. Het stadsbestuur ondersteunt de inplanting van windmolens op geschikte locaties, na overleg met de omwonenden. De stad wil bij de Ieperlingen de bewustwording rond het klimaat creëren, door onder meer tips te geven om minder afval te produceren.