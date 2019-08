Stad Ieper neemt verkeersmaatregelen voor start nieuwe schooljaar Ook Meenseweg wordt aangepakt Christophe Maertens

30 augustus 2019

14u15 0 Ieper In Ieper wordt naar school gaan een stuk veiliger. Op enkele plaatsen neemt het stadsbestuur verkeersmaatregelen. Dat is onder meer het geval in de Meenseweg, waar de Sint-Jozefschool al langer actie voert voor een veiliger omgeving. “We zijn blij dat er iets wordt gedaan, maar de vraag is of het voldoende is?”

De stad Ieper maakt zich klaar voor de start van het nieuwe schooljaar en neemt daarbij enkele maatregelen. Zo werden in samenwerking met de Vlaamse Waterweg de oneffenheden op het Westkaaipad weggewerkt, wat de fietsveiligheid en het fietscomfort op dat pad tussen Ieper en Boezinge een stuk beter maakt. Daarnaast krijgt de vaak gebruikte voetgangersoversteek in de Rijselstraat, net voor het kruispunt met de Grote Markt, opnieuw een officieel zebrapad. “Binnen een zone 30 worden normaal gezien, uitgezonderd in schoolomgevingen, geen zebrapaden voorzien. Voetgangers kunnen in principe overal oversteken. Aangezien deze oversteek echter héél vaak wordt gebruikt en de wetgeving gewijzigd is – zo moeten voetgangers op een afstand van minder dan 20 meter verplicht het zebrapad gebruiken - werd beslist om een zebrapad te voorzien op deze locatie”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Ook zijn er extra fietsenstallingen geplaatst op de Grote Markt en het Vandenpeereboomplein, en kwamen er bijkomende kus- en wegzones in diverse schoolomgevingen.”

Op korte termijn zal de stad een veilig zebrapad, met voetpaduitstulping, voorzien in de schoolomgevingen Minneplein ter hoogte van kruispunt Slachthuisstraat, Ypermanstraat en op de Meenseweg ter hoogte van het Koerierpad. “Een zebrapad met voetpaduitstulping heeft als voordelen dat de oversteeklengte verkleint en dat de overstekende voetganger duidelijker in het straatbeeld wordt gebracht”, aldus de burgemeester. “Op korte termijn voeren we een aantal aanpassingen uit om de verkeersveiligheid in de Meenseweg te optimaliseren. Zo zullen de fietspaden verbreed worden en zal het wegprofiel aangepast worden conform de snelheidsbeperking van 50 km per uur. We voorzien in een proefopstelling een rotonde op het kruispunt Steverlyncklaan - Meenseweg. Die zal de doorstroming op het kruispunt vlotter maken en tevens het rechte wegbeeld van de Meenseweg breken, wat zal leiden tot een algemene snelheidsvermindering. De stad Ieper zal deelnemen aan de Vlaamse actie ‘control cruiser’, waarbij bestuurders positief worden opgeroepen om ‘relax’ te rijden.”

“Vanaf 2 september zal het op piekmomenten terug bijzonder druk worden aan schoolomgevingen, zowel qua autoverkeer als qua fietsers en voetgangers”, aldus burgemeester Talpe. “Met een pak nieuwe maatregelen willen we de verkeersveiligheid in onze stad verhogen en een aantal problematische situaties verhelpen. Wat betreft de Meenseweg is daar al jaren vraag naar, en terecht. Ik ben tevreden dat we als bestuur op zo’n korte termijn al enkele wezenlijke ingrepen kunnen doen. We zullen deze later dit jaar evalueren.”

Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefschool, vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn. “We hebben al meermaals actie gevoerd voor een veiliger school- en leefomgeving”, aldus de directeur. “We verwelkomen de maatregelen die het stadsbestuur neemt, maar ik vrees dat dit niet voldoende is. Eigenlijk zou heel de structuur van de straat moeten worden aangepakt. Het moet voor iedereen veiliger worden, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en de bewoners.”