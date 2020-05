Stad Ieper maakt vuilnisbakkenplan op: groene affiches voor correct gebruik, rode affiches voor 'probleemvuilnisbakken’ Christophe Maertens

27 mei 2020

14u47 0 Ieper Ieper werkt een vuilnisbakkenplan uit in de strijd tegen zwerfvuil. De bedoeling is om alle publieke vuilnisbakken te screenen wat betreft gebruik, plaatsing en netheid. Op basis van die gegevens wordt dan geëvalueerd en bijgestuurd. “Ieper bestrijdt zwerfvuil niet alleen repressief via GAS-boetes, maar wil inzetten op gedragsverandering via positieve bevestiging.”

“Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken is een samenspel vereist van verschillende acties”, zegt schepen voor Milieu Valentijn Despeghel (sp.a). “Zoals voldoende vuilnisbakken voorzien in de publieke ruimte. Onze stad telt 300 exemplaren. Met de opmaak van een vuilnisbakkenplan zetten we de strijd verder tegen het zwerfvuil. In eerste instantie zal gesensibiliseerd worden aan de hand van een affichecampagne.”

Mooimakers

Een correct gebruikte vuilnisbak krijgt een groene affiche. Daarmee worden buurt en voorbijgangers bedankt voor de geleverde inspanningen om vuilnisbakken te gebruiken zoals het hoort. Een ‘probleemvuilbak’ krijgt een rode affiche en wijst mensen op hun verantwoordelijkheid. “Als blijkt dat de vuilnisbak stelselmatig wordt misbruikt doordat er huisvuil of zwerfvuil wordt gestort, dan kan beslist worden de vuilnisbak weg te nemen”, zegt de schepen. “Dat gebeurde al eerder bij het Leemputpad.”

De openbare ruimte is van ons allemaal en alleen samen houden we onze stad proper. Na de sensibiliseringscampagne volgt een evaluatie over de gemeten effecten, waar de probleemvuilnisbakken zich bevinden, en waar er vaker geledigd moet worden schepen voor Milieu Valentijn Despeghel (sp.a)

De borden met affiches blijven maximum drie weken staan en verschuiven telkens naar andere vuilnisbakken in de stad. Ook de vuilnisbakken bij de begraafplaatsen worden gescreend, omdat mensen daar soms huisvuil droppen. De stad zoekt samen met het Vlaamse initiatief Mooimakers naar een digitaal systeem zodat inwoners gemakkelijk sluikstort bij vuilbakken kunnen melden en de Groendienst exact weet waar die vuilnisbak zich bevindt.

Coachingtraject

“Ieper bestrijdt zwerfvuil dus niet alleen repressief via GAS-boetes, maar wil ook en vooral inzetten op gedragsverandering via positieve bevestiging”, aldus de schepen. “De openbare ruimte is van ons allemaal en alleen samen houden we onze stad proper. Na de sensibiliseringscampagne volgt een evaluatie over de gemeten effecten, waar de probleemvuilnisbakken zich bevinden, en waar er vaker geledigd moet worden.”

Stad Ieper stelt zich in het kader van dit project kandidaat voor een coachingtraject via de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Zo kan het project financiële steun krijgen en kunnen ook bijkomende sensibiliseringsacties worden opgesteld. Dit moet leiden tot een doordacht vuilnisbakkenplan. De juiste vuilnisbak op de juiste plaats draagt mee bij aan een propere stad en buitengebied”, aldus nog schepen Despeghel.