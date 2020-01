Stad Ieper lanceert opmerkelijke campagne #IeperMeeMaken: “Ik kan iedereen aanraden een job bij de stad Ieper te overwegen” Christophe Maertens

14 januari 2020

11u41 0 Ieper De komende maanden en jaren komen er heel wat vacatures vrij bij de stad Ieper. Om de veelzijdige jobkansen in de kijker te zetten, lanceert het stadsbestuur de campagne #IeperMeeMaken. “Bij de stad Ieper nadert veertig procent van het personeel de leeftijd van 60 jaar of is al ouder”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

“Ieper telt 450 medewerkers en is dus een belangrijke werkgever in de streek”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Binnen onze organisatie is een pensioneringsgolf ingezet: veertig procent van het personeel nadert de leeftijd van 60 jaar of is al ouder. Bovendien kampt de Westhoek met een krapte op de arbeidsmarkt. Per vacature zijn er in onze regio gemiddeld amper 3,8 kandidaten. Om Ieper als werkgever positief in de kijker te zetten, hebben we de campagne #IeperMeeMaken op poten gezet.”

Maatschappelijke meerwaarde

De campagne zet de veelheid en verscheidenheid van de jobs bij de stad in de verf. De stad geeft werk aan verschillende profielen: technici, jeugd- en maatschappelijk werkers, administratieve duizendpoten, historici, bouwkundig experts, logistiek medewerkers, communicatiedeskundigen, atleten, juristen, talenknobbels en boekhoudkundigen. “Sommigen met, anderen zonder diploma, maar allen met een passie voor hun vak”, weet de burgemeester. “Het zijn stuk voor stuk mensen die kiezen voor een uitdagende en gezinsvriendelijke job met een maatschappelijke meerwaarde. Mensen die zich inzetten voor 35.000 Ieperlingen en een veelvoud aan bezoekers.”

Bij de campagne #IeperMeeMaken nodigen enkele werknemers van de stad mensen uit om kennis te maken met het veelzijdige aanbod van de stad. Er worden filmpjes en getuigenissen via sociale media en de website verspreid. Ook voor grotere evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie voor de Ieperlingen en jobbeurzen wordt promomateriaal ingezet.

Minder stress

Iemand die aan de campagne meegewerkt heeft, is Yvan Cauwenberg (50) uit Ieper. Hij werkt al drie jaar als polyvalent medewerker op de camping in de Bolwerkstraat. Daarvoor baatte hij onder andere een hotel uit in Spanje, werkte hij in Ierland en werkte ook anderhalf jaar in een computerbedrijf in Barcelona. “Maar wat ik nu doe, bevalt me echt”, zegt de vijftiger. “Mijn job is heel verscheiden. Ik moet zorgen dat alles op wieltjes loopt en voer allerlei taken uit. Een dag per week zit ik aan het onthaal. Ik had vroeger een hoger loon omdat ik jobs met meer verantwoordelijkheid deed. Nu is er echter minder stress. Het is de ideale job om de balans tussen werk en privé te bewaren, het is werken op mensenmaat. Ik kan iedereen aanraden een job bij de stad Ieper te overwegen.”

Mensen die op de hoogte willen blijven van de vacatures bij de stad Ieper kunnen zich abonneren op de vacature-nieuwsbrief op www.ieper.be/vacatures.