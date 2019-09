Stad Ieper laat onkruid groeien in zandbakken, maar waarschuwt bewoners die het op hun gevel of stoep laten staan Christophe Maertens

03 september 2019

12u07 0 Ieper Het lijkt erop dat het Iepers stadsbestuur met twee maten meet als het om onkruid gaat in de stad. Terwijl het welig tiert in enkele zandbakken op speelpleintjes, krijgen bewoners die onkruid op hun gevel hebben staan een briefje in de bus dat er een sanctie kan volgen als het niet wordt verwijderd.

“Ik heb kunnen vaststellen dat de netheid van de zandbakken op speelpleintjes te wensen overlaat”, zegt gemeenteraadslid Nancy Six (Vlaams Belang). “Er is niet alleen honden- en kattenpoep, ook onkruid groeit er weelderig. Daardoor gebruiken kinderen de zandbakken onvoldoende of zelfs niet om te spelen.”

“Voor het verlof worden de speelpleinen in orde gezet”, zegt bevoegd schepen Dimitry Soenen (N-VA). “Bij voldoende speelverzet in een zandbak is er weinig kans tot groeien van onkruid. Kijk naar het speelterrein aan de Fenix. In zandbakken waar weinig wordt gespeeld, krijgt het onkruid de vrije loop. Doordat er veel meer onderhoud nodig is dan vroeger – omwille van het verbod op het gebruik van onkruidverdelger – krijgt het onkruid meer kans. We zijn daarom aan het bekijken hoe we de zandbakken gebruiksvriendelijker kunnen maken: afboording, worteldoek, een nieuwe toplaag, … In veel gevallen is dit echter niet mogelijk omdat volgens de speelveiligheid zand onder bepaalde toestellen moet liggen als valdempende ondergrond. In een eerste fase zijn de Fenix, de Driemolenstraat, Dunantlaan, Pottem en Viooltjeslaan aangepakt. In een tweede fase pakken we een heel aantal andere zandbakken aan. Onder meer de zandbak aan de Rederijker (foto, nvdr) komt in het najaar aan de beurt. In zandbakken waar echter niet voldoende gespeeld wordt, zal het onkruid aan een snel tempo blijven groeien, zelfs met worteldoek.”

Dat de stad het onkruid laat groeien op de speelpleinen, wil niet zeggen dat ze haar bewoners er niet op wijst dat het onkruid op gevels en stoepen moet worden verwijderd. “Natuurlijk waarderen we de inspanningen die worden gedaan om de stad net te houden”, zegt raadslid Nancy Six. “De manier waarop men de ‘vervuilers’ echter op de hoogte brengt, kan veel gemoedelijker.” Volgens Nancy Six vonden enkele bewoners die langs een drukke ingangsweg wonen, een briefje in de bus waarop stond te lezen dat ze tegen eind juli het ‘onkruid tegen de wand’ moesten verwijderen. “Een hoogbejaarde dame was geschrokken omdat ze zo een briefje van de politie had gekregen”, zegt Six. “Haar man was onlangs overleden en dat was de reden waarom er onkruid tegen haar gevel groeide. Ze is fysiek niet meer in staat dat werk te doen. Ze toonde het briefje aan de buren en die hebben meteen de enkele stengeltjes onkruid verwijderd.”

“Het proper houden van de stad is een gedeelde taak van bewoners en stadsbestuur”, reageert schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De politievordering zegt dat bewoners verantwoordelijk zijn voor het proper houden voor hun voetpad en de goten voor hun woning. Als onze diensten merken dat dat niet gebeurt, dan worden de eigenaars daarover aangesproken. In principe probeert men dit steeds persoonlijk te doen. Op de kaartjes verzoeken wij bewoners mee te werken aan ene propere omgeving en er wordt gewezen op mogelijke sancties. Ik begrijp dat dit voor de bejaarde dame in kwestie even schrikken was en qua timing gevoelig door haar persoonlijk situatie. Maar anderzijds mogen we niet de indruk wekken dat dit een vrijblijvende vraag is. Het is heel belangrijk dat de bewoners zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.”