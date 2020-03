Stad Ieper laat enkele lokale belastingen vallen als steunmaatregel in coronacrisis Christophe Maertens

24 maart 2020

16u14 13 Ieper De vergaande maar noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, treffen in Ieper de lokale economie en het toerisme hard. Het schepencollege bevestigt nu een aantal lokale belastingen die betrekking hebben op de periode van de crisis niet te heffen. “Het zou ongehoord zijn mensen te laten betalen wanneer ze hun activiteiten niet meer mogen uitvoeren.”

De maatregelen in het kader van het coronavirus zijn een zware financiële klap voor heel wat sectoren. Ook de lokale economie en toerisme vangen rake klappen, want heel wat winkels en diensten zijn dicht of zien hun omzet merkelijk dalen. “De volksgezondheid is nu prioriteit, we willen onze inwoners en ondernemers bijstaan, maar we zijn ons ten volle bewust van de aanzienlijke schade die onze handelaars en ondernemers nu lijden. We monitoren de situatie dag op dag en brengen alle gevolgen in kaart”, aldus schepen van Economie en Toerisme Diego Desmadryl.

Principiële beslissingen

Het bestuur richt een taskforce op om initiatieven uit te werken om alle getroffen sectoren in onze samenleving te ondersteunen. “Wanneer deze crisis eindigt is een grote onbekende. Het is afwachten wat de totale impact zal zijn op onze samenleving. We volgen de steunmaatregelen op de voet die vanuit de hogere overheden worden toegekend. Beide zullen de basis vormen om te beoordelen waar we als lokale overheid aanvullend kunnen ondersteunen”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

Het college van burgemeester en schepenen nam ondertussen wel al enkele principiële beslissingen. Zo zullen de terrassentaks, de logiestaks voor hotels, B&B’s en vakantiewoningen alsook het standgeld van markt- en foorkramers vrijgesteld worden tijdens de periode van strikte maatregelen. De stad zet het invorderen tijdelijk on hold van deze belastingen die voor 2019 verschuldigd zijn maar nog niet geïnd werden.

Sociale, culturele en toeristische leven

Ook sprak de meerderheid het duidelijke engagement uit om na de crisis extra promotie te voeren om Ieper in al haar facetten in beeld te brengen. Het bestuur wil zo het sociale, culturele en toeristische leven snel terug op gang brengen.

Tot slot lanceert de stad een oproep naar alle Ieperlingen. “De handelaars en horeca zijn bepalend voor de dynamiek in onze stad en deelgemeenten. Laten we hen nu niet in de steek laten, maar zowel nu als na de coronacrisis meer dan ooit lokaal kopen.”