Stad Ieper koopt minigraafkraan voor technische dienst: “Hiermee kunnen we ook inzetten op eigen projecten.” Christophe Maertens

02 mei 2020

De stad Ieper heeft een minigraafkraan aangekocht voor haar technisch dienst. Met de aankoop van dat materiaal in combinatie met het volledige digitale opvolgsysteem zullen meldingen van burgers sneller en in grotere hoeveelheid behandeld kunnen worden.

Het stadsbestuur keurde de aanvraag van de technische dienst goed om een minigraafkraan aan te kopen goed. “Dit is een primeur voor de stad, want het is de allereerste aankoop van zo’n kraan”, zegt schepen voor Openbaar Domein Ives Goudeseune. “Wegenwerken zijn fysiek zeer belastende jobs. Met de aankoop van deze minigraafmachine kunnen we enerzijds de fysieke belasting van onze mensen kleiner maken en hen de aangepaste werkmiddelen geven waarop ze recht hebben. Anderzijds hopen we met de verhoogde middelen en de bewustwordingscampagne ‘Doe voetgangers een plezier en parkeer niet hier’ de algemene toestand van de voetpaden in Ieper te verbeteren.”

Wegenploeg

In 2019 pakte de technische dienst niet minder dan 494 meldingen van burgers over slechte voetpaden aan. “Dat zijn twee meldingen per werkdag”, zegt diensthoofd Stijn Fertin. “Daarnaast worden meldingen over wegverharding of rioleringen aangepakt. De gemiddelde doorlooptijd van meldingen over het voetpad – de tijd tussen melding van de burger en het herstel voetpad - is drie weken. Daar is het team van 43 medewerkers waarvan 8 tewerkgesteld in de wegenploeg terecht trots op. Samen met de stad wil de Technische dienst deze dienstverlenging uitbreiden. Dankzij de aankoop van de minigraafkraan in combinatie met het volledige digitale opvolgsysteem zullen meldingen van burgers sneller en in grotere hoeveelheid behandeld kunnen worden.”

Zillebekevijverpad

Met de minigraafkraan kan de stad nu inzetten op eigen projecten. “De heraanleg van het Zillebekevijverpad, acute rioolherstellingen en de aanleg van water en elektriciteit op het evenementenplein zijn daar voorbeelden van. Grotere projecten in eigen dienst kunnen uitvoeren levert veel voordelen op: enkel materialen moeten worden begroot en qua timing van de werken kan er korter op de bal gespeeld worden”, aldus nog de schepen.