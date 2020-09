Stad Ieper kent 2.500 euro noodhulp toe aan ‘Impact Lebanon’: “Druppel op een hete plaat, maar we hopen dat er nog ons voorbeeld volgen” Christophe Maertens

01 september 2020

13u15 0 Ieper Op voorstel van de Nood-Zuidraad Ieper kent het stadsbestuur 2.500 euro noodhulp toe aan de non-profitorganisatie Impact Lebanon.

In het havengebied van Beiroet in Libanon vond op 4 augustus een enorme ontploffing plaats. Die werd veroorzaakt door 2750 ton ammoniumnitraat dat opgeslagen lag in de haven. De explosie eiste minstens 200 doden en ruim 6.000 gewonden. De schade in de stad is enorm en duizenden mensen zijn afhankelijk van noodhulp. Libanon heeft bovendien al maanden te lijden onder een sterke inflatie, een stijging van de consumentenprijzen en als gevolg daarvan voedselonzekerheid. De beschikbaarheid van voedsel in het land komt nu nog meer onder druk te staan, vooral nu de ontploffing de graanopslagplaatsen heeft beschadigd. Ook zijn heel wat ziekenhuizen getroffen waardoor medische hulp een probleem wordt.

Libanese gemeenschap

Ex-Ieperlinge Sabrine Yaghi afkomstig uit Libanon en nu woonachtig in Kortrijk zette een crowdfundingsactie op om geld in te zamelen voor Impact Lebanon. Deze non-profitorganisatie werd opgericht om Libanon en de Libanese gemeenschap te helpen. Zij zorgen ervoor dat donaties bij niet-gouvernementele organisaties terechtkomen en dus rechtstreeks bij de bevolking. De Noord-Zuidraad Ieper pikte deze oproep op en adviseerde het stadsbestuur om 2.500 noodhulp te schenken aan Impact Lebanon.

“Toen ik de ontploffing zag, was ik erg aangegrepen. Ik belde meteen mijn familie en vrienden op die in Beiroet wonen, gelukkig was iedereen ongedeerd en was er vooral materiële schade”, aldus Sabrine Yaghi. “Eind september liep ik daar zelf nog rond met hen. Ik had slapeloze nachten en het greep me echt aan, ik wist dat ik iets moest doen. Ik ben de stad Ieper, waar ik heel mijn jeugd heb doorgebracht, bijzonder dankbaar voor de steun die we krijgen om Libanon terug her op te bouwen. Ik hoop dat er nog verschillende steden en gemeenten Ieper, de vredesstad, volgen.”

Surrealistisch

“De beelden van de ontploffing in Libanon zou je kunnen zien in een film, maar dat zoiets in het echt gebeurt, is surrealistisch”, reageert schepen van Noord-Zuid Valentijn Despeghel (sp.a). “Dat een bevolking die al zoveel leed en miserie heeft moeten ondergaan, nu nog een dergelijke ramp meemaakt, is bijzonder hard. 2.500 euro is een druppel op een hete plaat, maar we hopen dat nog steden en gemeenten ons voorbeeld volgen waardoor het herstel in Beiroet kan starten.”

Meer info: www.impactlebanon.org