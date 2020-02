Stad Ieper investeert meer dan 200.000 euro in beveiliging IT-systeem Christophe Maertens

05 februari 2020

13u05 0 Ieper “Absolute veiligheid bestaat niet, voor geen enkele organisatie, ook niet voor een stad als Ieper, maar we investeren wel aanzienlijk in cybersecurity.” Dat zei Dimitry Soenen, schepen van Digitalisering op de gemeenteraad op een vraag van Groen-raadslid Jordy Sabels. “We voorzien 200.000 euro voor onder meer een nieuwe backup-server en nieuwe firewall.”

“Het thema cybercriminaliteit was niet uit de actualiteit weg te slaan de laatste weken”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “In onze eigen stad kampte Picanol met heel wat problemen door een cyberaanval en in de provincie Antwerpen werd de stad Willebroek getroffen. Uit eerder onderzoek, van de Vlaamse Overheid, blijkt dat heel wat steden in Vlaanderen zeer makkelijk te hacken zijn. Slachtoffer worden van een cyberaanval zou dus niet enkel in Willebroek kunnen gebeuren, maar evengoed in Ieper.” Sabels vraagt zich af hoe veilig de stad op dat vlak is. “Zou het voor hackers simpel zijn om onze stadsdiensten of website lam te leggen?” Het Groen-raadslid vraagt zich ook af of de stad Ieper dit jaar geen sessie kan inrichten om de cybersecurity van de stadsdiensten te verhogen. “In maart 2019 organiseerde Antwerpen een sessie ethisch hacken om de stadswebsite te testen. Misschien kan Ieper ook een sessie inrichten?”

Informatieveiligheidsplan

Schepen Dimitry Soenen zegt dat het stadsbestuur aanzienlijk investeert in cybersecurity. “Er is in de vorige legislatuur al vanuit de Vlaamse overheid een testsessie met ethische hackers geweest”, aldus de schepen. “Eind 2018 was er een training voorzien voor al het stadspersoneel. Daarnaast stelde de IT-dienst een informatieveiligheidsplan op, gebaseerd op de inventarisatie van risico’s. In het plan staat welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te verminderen en indien mogelijk volledig weg te werken. Een groot deel is hiervan al uitgevoerd.”

Niet volledig uit te sluiten

“Naast het omlijnen van dergelijke risico’s proberen we de veiligheid te verhogen door bepaalde bedrijfsprocessen te toetsen aan diverse controlestappen en specifieke beleidsmaatregelen hieromtrent”, zegt de schepen. “Personeelsleden en mandatarissen moeten de risico’s erkennen en weten hoe om te gaan met informatie en IT-middelen, daarom zetten we verder in op interne bewustmakingscampagnes en voorzien we opleidingen waar nodig. Naast eerder genoemde stappen investeren we dit jaar fors in onze infrastructuur: meer dan 200.000 euro in 2020, dit voor een nieuwe backup-server, vernieuwen van de storage en als één van de belangrijkste wordt er ook geïnvesteerd in een nieuwe firewall voor het netwerk van de stad. Kortom we zetten volop in om een gelijkaardig scenario van Willebroek te voorkomen, maar volledig uitsluiten kunnen we helaas nooit.”