Stad Ieper investeert in kunstgras voor KSK Vlamertinge Christophe Maertens

10 juni 2020

09u15 0 Ieper In Vlamertinge werden de werken aangevat voor de aanleg van een voetbalveld in kunstgras. “Willen we de spelers in goede omstandigheden laten sporten dan is de aanleg van het veld broodnodig”, aldus schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper).

Nu er toch geen voetbal is, begon in Vlamertinge de aanleg van een kunstgras voetbalveld. “Voetbalclubs hebben een steeds grotere werking voor jeugd en volwassenenteams en daarbij wordt de nood aan bijkomende terreinen groter”, zegt de schepen. “Omdat kunstgrasterreinen een intensiever gebruik toelaten dan natuurgras biedt dit een oplossing op termijn aan de stijgende vraag naar voldoende terreinen. Bijkomend voordeel van kunstgras is dat het niet beregend hoeft te worden, wat in deze droge tijden een niet te onderschatten voordeel is.”

In 2018 werd al een kunstgras voetbalveld aangelegd in Boezinge als vervanging van het hoofdterrein. “Voor deze legislatuur waren er fondsen voorzien voor de aanleg van nog een bijkomend terrein”, verduidelijkt de schepen. “De nood was het grootst bij KSK Vlamertinge. Niet alleen omdat er de laatste jaren nogal wat problemen waren met het natuurgras, maar ook in functie van de uitbreiding van hun jeugdwerking, een tweede ploeg in provinciale en de opstart van het damesteam.”

“Het nieuwe terrein beschikt over energiezuinige ledverlichting wat een flinke besparing op de elektriciteitsfactuur betekent”, aldus de schepen. “De werken vorderen goed en het terrein zou speelklaar moeten zijn tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen, tenzij de maatregelen voor het coronavirus nog roet in het eten zouden gooien.”