Stad Ieper denkt aan geestelijke gezondheidszorg tijdens 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid Christophe Maertens

24 september 2019

16u50 5 Ieper De stad Ieper organiseert in oktober allerlei activiteiten om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. “Als lokale overheid vinden we het belangrijk om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en te sensibiliseren waar we kunnen.”

Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Het centrale thema is ‘het verhogen van onze veerkracht’. “Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig. Eén op de drie Vlamingen voelt zich niet altijd even goed in zijn vel. En dat aantal neemt alleen maar toe. Je mate van veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door jouw vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. En dat kan je leren. Verschillende stadsdiensten, het Psychiatrische Ziekenhuis Heilig Hart en een 15-tal welzijnsorganisaties slaan daarvoor de handen in elkaar. Zij organiseren samen een reeks activiteiten”, aldus de organistoren.

Gratis soep tijdens Soep met Babbeltjes

De Ieperse Soepmobiel rijdt de stad en de deelgemeenten rond om mensen bijéén te brengen voor een kom warme soep en een leuke babbel met de mensen uit de buurt. De mobiel houdt halt op pleintjes waar iedereen een gratis kom soep kan krijgen. De Soepmobiel stopt onder meer in de Kunstenaarswijk, Het Perron, parking van C&A, op Ter Waarde of op het Zaalhof. De vrijwilligers van het Zorgnetwerk gaan langs bij enkele 80-jarigen met extra verwarmende soep en babbeltjes.

Te gekke wandeling in Voormezele

Bewegen is noodzakelijk is om fysiek gezond te blijven. Maar het geeft ook een resem aan mentale voordelen. Wandelen verbetert niet alleen je humeur, het vermindert ook stress, depressieve klachten en angst. Redenen genoeg voor de Sportdienst van Stad Ieper, PZ H. Hart Ieper en Wandelclub De Westhoekstappers om de handen in elkaar te slaan. In en rond Voormezele kan je op zaterdag 26 oktober kennis maken met een gevarieerd en landelijk parcours over 7 km. De wandeling is toegankelijk voor rolwagens.

Humor: wat, waar en hoe valt er te lachten?

Filosoof Jean-Paul Van Bendegem onderzoekt wat humor is. Welke verschillende vormen bestaan er en wat zijn de effecten op mensen (en op chimpansees en bonobo’s)? Hij ontleedt de betekenis van de lach en onderzoekt de grenzen van de humor, als die er al zijn. In de Ieperse Bib op woensdag 9 oktober om 19u30.

Workshops ‘Verhoog je Veerkracht’

Psycholoog Ivan Adriaen geeft op donderdag 10 oktober om 19 uur in de bib en maandag 7 oktober om 14 uur in Dienstencentrum de Kersecorf een workshop ‘Verhoog je Veerkracht’.

Filmreeks in het Ziekenhuis Heilig Hart

In samenwerking met de Ieperse Filmuniversiteit zijn er verschillende films in het Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper. Op dinsd dinsdag 1 oktober om 14.30 uur en 20 uur wordt Beautiful Boy getoond. Op donderdag 3 oktober om 14.30 uur en 20.15 uur is het de beurt aan The Rider en dinsdag 8 oktober om 14.30 uur en 20.15 uur Deux Jours, Une Nuit.

“Als lokale overheid vinden we het belangrijk om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en te sensibiliseren waar we kunnen”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde. “Daarom ben ik er trots op dat onze stad één front vormt met het Heilig Hart-ziekenhuis en een reeks welzijnsorganisaties in een poging om het soms nog levende taboe te ondergraven. Want het overkomt de meeste mensen wel eens: tijdelijk iets minder sterk in je schoenen staan. Vooral de jaarlijkse actie Soep Met Babbeltjes is elke start van de herfst een hartverwarmende actie omdat ze poogt mensen dichter bij elkaar te brengen op een informele manier.”