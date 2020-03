Stad Ieper breidt telefonische dienstverlening uit naar aanleiding coronacrisis Christophe Maertens

17 maart 2020

13u40 0 Ieper Het stadsbestuur van Ieper neemt een reeks maatregelen en beslissingen in het kader van de aanpak van het coronavirus. Zo biedt de stedelijke website corona-updates en wordt alleen nog dringende dienstverlening opgenomen.

De stad hanteert het ‘klik-bel-kom’-principe:

Klik

“Heel wat zaken kun je online regelen. Maak gebruik van onze digitale dienstverlening”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Op onze website vind je telkens een knop ‘vraag online aan’ bij zaken die je zo kunt regelen. Online afspraken maken is voorlopig niet mogelijk.”

Bel

De telefonische dienstverlening wordt uitgebreid. Bel naar het algemeen nummer 0800/98.900. “Onze medewerkers zullen je zo goed mogelijk te woord staan. Als blijkt dat je toch moet langskomen, wordt er telefonisch een afspraak gemaakt.”

Kom

Alleen na een telefonische afspraak kunnen mensen naar het AC Auris komen.

“In het kader van een efficiënte communicatie naar de burgers toe over de coronasituatie werd ondertussen op de startpagina van onze website een blokje aangemaakt ‘Coronavirus: info en maatregelen’”, gaat de burgemeester verder. “Deze pagina bevat elke dag nieuwe updates. Zo willen we onze inwoners zo duidelijk en correct mogelijk informeren over de stand van zaken in onze stad. Ook op onze Facebook- en Twitterpagina doen we geregeld updates. Wie echter op de website moet zijn om dingen te regelen of documenten op te vragen, kan gewoon doorklikken via de knop ‘Thuisloket” bovenaan.”

Wil je de stad bereiken? Dan kan dat tijdens de kantooruren op 0800/98.900, via info@ieper.be of op www.ieper.be/thuisloket.