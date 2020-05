Stad Ieper breidt steunmaatregelen corona verder uit, ook beroepsvereniging horeca doet duit in het zakje Christophe Maertens

05 mei 2020

17u21 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur heeft enkele extra steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis uitgewerkt. Zo wordt het gratis parkeren in de binnenstad verlengd en wordt huurgeld kwijtgescholden voor horecazaken. Niet alleen het stadsbestuur doet een inspanning om de inwoners te helpen, ook de beroepsvereniging ‘Horeca Ieper en Omliggende’ steekt haar leden een hart onder de riem.

Op voorstel van de taskforce die werd opgericht om de coronacrisis aan te pakken nam het Ieperse schepencollege enkele bijkomende beslissingen. In de eerste plaats wordt het gratis en onbeperkt parkeren verlengd tot 31 mei. Eind maart, bij het begin van de invoering van de coronamaatregelen, besliste het Ieperse schepencollege dat mensen in het centrum van de stad tijdelijk niet moesten betalen of hun blauwe schijf moesten te leggen bij parkeren op openbaar domein. Die beslissing werd genomen om te vermijden dat velen de betaaltoestellen aanraken, maar ook uit solidariteit met de vele Ieperlingen die door de coronacrisis van thuis uit werken of thuiszitten.

Geen vrijgeleide wild parkeren

“De exit-strategie is sinds gisteren (maandag, nvdr) gestart en zal heel geleidelijk worden uitgerold”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De gezondheid blijft voorop staan waardoor we het aanraken van parkeerautomaten nog altijd willen vermijden. Daarom verlengen we de opschorting van de parkeerretributies nog tot 31 mei. Als de verdere versoepeling van de maatregelen de komende weken doorgezet kan worden, dan start vanaf 1 juni terug het normale parkeerregime. Met het openen van de winkels zal er meer beweging in de stad zijn, het betalend parkeren zorgt dan voor de nodige rotatie.” De parkeerautomaten blijven dus nog de hele maand mei afgedekt. “Opgelet: dit is echter geen vrijgeleide om wild te parkeren”, aldus de burgemeester. “Wie op zebrapaden gaat staan, fietspaden blokkeert of op andere plaatsen fout parkeert, begaat een overtreding en kan beboet worden. De verkeersveiligheid blijft een prioriteit.”

Drukste winkeldag

Op de gemeenteraad deed de CD&V-fractie het voorstel om voor de rest van het jaar het parkeren op zaterdag gratis te maken, maar het stadsbestuur volgde dat idee niet. “We hebben dit besproken met het centrummanagement, die zich geen voorstander toonde”, aldus de burgemeester. “Zaterdag is de drukste winkeldag. Betalend parkeren zorgt voor circulatie en verhoogde bereikbaarheid van de winkels. Ook praktisch stellen zich bezwaren, de voorbije periode leerde ons dat het afdekken van de parkeermeters wenselijk is voor de veiligheid en duidelijkheid. Voor een aaneensluitende periode is dit werkbaar, voor een dag per week niet.”

Kwijtschelding huurgeld april

Huurders van de 12 handelspanden die eigendom zijn van de stad, in de Rijselstraat en Menenstraat, zullen voor de maand april geen huurgeld moeten betalen. Voor de concessies in eigendom van de stad, zoals het Museumcafé, de Kazematten en cafetaria van het zwembad, wordt vrijstelling van huur verleend. “De stad investeert zo’n 25.000 euro om te zorgen dat onze handelshuurders een bijzonder moeilijke periode kunnen overbruggen”, weet schepen van Patrimonium Philip Bolle (sp.a). “Voor de volgende maanden evalueren we in functie van de heropening van onze musea, sportinfrastructuur, winkels en horecazaken.”

Vakantiewoningen

Het schepencollege nam eerder al de beslissing om de logiestaks voor B&B’s en vakantiewoningen te schrappen tijdens de periode van strikte maatregelen. Op aangeven van de taskforce is nu beslist om voor het volledige tweede kwartaal vrijstelling te verlenen. “Het is duidelijk dat de horeca, de evenementen en de toeristische sector bijzonder hard getroffen worden door de coronacrisis”, zegt Diego Desmadryl (Open Ieper), schepen van Economie en Toerisme. “ Met de taskforce volgen we de situatie op de voet en evalueren voortdurend, ook wat betreft de steunmaatregelen. Daarom nemen we nu de beslissing om voor het tweede kwartaal de logiestaks niet aan te rekenen aan onder andere B&B’s en vakantiewoningen, alsook niet de hotels. We werken tevens aan initiatieven om het toerisme in onze stad terug op gang te trekken na de crisis.”

Waardebonnen

Niet alleen het stadsbestuur denkt na over steunmaatregelen, ook de lokale beroepsvereniging ‘Horeca Ieper en Omliggende’ doen iets voor haar 154 leden. “Het is zeker geen understatement te beweren dat we in onzekere tijden verkeren”, zegt voorzitter Jurgen Crombez. “De crisis laat zich overal voelen en zeker in onze sector. Uit verschillende hoeken, regionaal en federaal, zijn er tegemoetkomingen, die het lijden een beetje verzachten. Ons stadsbestuur liet zich niet onbetuigd en nu bestaat de mogelijkheid om onze plaatselijke Beroepsvereniging ‘Horeca Ieper en Omliggende’ daaraan te linken. In het kader van ‘Ieper Shoppingcentrum’ zullen wij waardebonnen uitgeven aan onze leden. Zij kunnen die dan gebruiken bij onze Horeca-uitbaters en winkeliers.” Bij het verdelen van de waardebonnen houdt de vereniging rekening met het aantal mensen een lid heeft tewerkgesteld en hoeveel lidgeld er wordt betaald. De praktische uitwerking zal gebeuren in samen werking met het stadsbestuur. “De leden zullen hun bonnen kunnen gebruiken tussen 1 september 2020 en 30 november 2020. “Voor onze vereniging gaat het natuurlijk over een niet onaardige som. Wij hebben nu echter al een paar jaar gespaard, onder meer met de bedoeling om volgend jaar een groot feest te organiseren. Het lijkt ons nu niet gepast om dat te laten plaatsvinden en we laten het geld dan liever terugvloeien naar onze leden.”