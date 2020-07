Stad Ieper breidt mondmaskerplicht uit: burgemeester roept alle Ieperlingen op de maatregelen strikt op te volgen Christophe Maertens

23 juli 2020

21u53 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur maakt het dragen van een mondmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht in het kernwinkelgebied, in de winkelzones aan de Rijselpoort en Haiglaan en aan de Vis- en Kiekenmarkt. Daarmee gaat de stad een stap verder dan wat de hogere overheid aan steden en gemeenten oplegt.

Woensdag 22 juli besliste burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) dat het dragen van een mondmasker verplicht wordt op de wekelijkse zaterdagmarkt. Eerder werd het al verplicht in de publieke delen van de stadsgebouwen. Nu volgt er een uitbreiding van de verplichting.

Voorzorg

“We gaan bewust een stap verder dan wat er nationaal aan de steden en gemeenten wordt opgelegd”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Op druk bezochte plaatsen en bij evenementen leggen we uit voorzorg bijkomend een mondmaskerplicht op. We deden dit eerder al voor de publieke delen van onze stadsgebouwen, onze zaterdagmarkt en de zone rond de Menenpoort tijdens de Last Postceremonie. Vanaf zaterdag zijn mensen verplicht een mondmasker te dragen in de Ieperse winkelstraten en de twee grote winkelzones aan de rand van de stad. Heel wat evenementen werden afgelast deze zomer maar wat wél doorgaat, daar verscherpen we evenzeer de voorschriften rond het mondmaskergebruik. Ik wil alle Ieperlingen oproepen om de richtlijnen strikt op te volgen. Het bewaken van de gezondheid van ons allen en het vermijden van een tweede lockdown is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Borden

In de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat en de Tempelstraat en in de winkelzones aan de Rijselpoort en aan de Haiglaan wordt vanaf zaterdag 25 juli een mondmasker dragen verplicht. Deze regel geldt ook voor de Vismarkt en de Kiekenmarkt, waar geregeld een hogere concentratie van mensen kan verwacht worden. De burgemeester roept op om niet tot zaterdag te wachten maar deze maatregel meteen vrijwillig na te leven. Aan de ingang van het kernwinkelgebied zullen borden staan om de verplichting te duiden.

Bij deelname aan evenementen die op afgebakende plaatsen worden georganiseerd, is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen, bij rechtstaande activiteiten, voor het gaan naar of het vertrekken van en het zich verplaatsen tijdens het evenement. De organisatoren zullen individueel verwittigd worden.