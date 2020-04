Stad Ieper bestelt 40.000 mondmaskers: “Elke Ieperling krijgt een gratis exemplaar” Christophe Maertens

26 april 2020

10u05 0 Ieper De stad Ieper voorziet voor alle Ieperlingen een gratis mondmasker, bovenop het aanbod van de federale overheid. Het gaat om stoffen, herbruikbare exemplaren, met twee lagen, waarin een filter past.

De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 4 mei wordt het dragen verplicht in het openbaar vervoer en algemeen aanbevolen in de openbare ruimte. “Stad Ieper neemt haar verantwoordelijkheid en voorziet voor elke Ieperling een gratis mondmasker”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

Stad Ieper en het stadsbestuur van Kortemark sloegen de handen in elkaar om de aankoop van mondmaskers voor de Westhoek te coördineren. Ook gemeenten van buiten de Westhoek sloten zich daarbij aan. In totaal worden zo bijna 262.000 mondmaskers aangekocht voor 17 gemeentes. De gemeentes kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie.

Burgemeester van Ieper Emmily Talpe reageert tevreden: “Door de samenwerking konden we een scherpere prijs en betere leverdatum bekomen, een goede zaak dus”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Het Jan Yperman Ziekenhuis gaf een positief advies over de kwaliteit, en de maskers zijn conform de richtlijnen van FOD Volksgezondheid. Eerder bestellen hield een risico in omdat de hogere overheid had aangekondigd dat ze technische richtlijnen zou vooropstellen. Indien maskers verplicht worden in bepaalde omgevingen, dan zullen we aan die voorwaarden moeten voldoen.”

40.000 mondmaskers

“Specifiek bestellen we voor Ieper 40.000 herbruikbare en wasbare mondmaskers bij een Belgisch bedrijf. Het gaat om tweelagige maskers waarbij tussen de twee lagen nog een filter kan gestoken worden. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een apart formaat voorzien. De mondmaskers zullen gratis ter beschikking gesteld worden aan alle Ieperlingen, en ook voor het stadspersoneel zijn de nodige maskers voorzien.”

Het initiatief van de stad komt bovenop het aanbod dat vanuit de federale overheid wordt voorzien, namelijk een mondmasker per persoon en twee filters. De bedeling van de mondmaskers aan alle Ieperlingen wordt nu uitgewerkt. “We verspreiden duidelijke instructies en tips voor het gebruik van de mondmaskers, want we merken dat daar nog veel vragen rond zijn. De mondmaskers correct dragen is net belangrijk om de beste bescherming te kunnen bieden”, klinkt het nog.