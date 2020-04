Stad Ieper annuleert haar activiteiten tot eind mei Christophe Maertens

01 april 2020

17u03 4 Ieper De stad Ieper annuleert omwille van het coronavirus al de activiteiten en evenementen die ze zelf organiseert tot eind mei.

“Het afgelasten van evenementen is ingrijpend en uiteraard voor niemand prettig. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan”, verduidelijkt burgemeester Emmily Talpe. “Voor de betrokken medewerkers is het ook belangrijk dat ze nu duidelijkheid hebben. Ik hoop alvast dat we deze evenementen in 2021 wel opnieuw kunnen organiseren, en dat ze dan opnieuw kunnen rekenen op vele enthousiaste bezoekers!”

Het gaat om het circus- en straattheaterfestival De Gevleugelde Stad (10-11-12 april), de jaarlijkse bloemenmarkt (13 april), de Herdenking van de gasaanval in Steenstraete (22 april), de Buitenspeeldag (22 april), de Publieksavond rond de Vredesprijs (22 april), de Herdenking ANZAC Day (25 april), het onthaal nieuwe inwoners (25 april), de Herdenking van de 75ste verjaardag VE dag (8 mei), de Steps Shopping Day (9 mei), het Vredesfeest (10 mei) en Fiesta Europa (30-31 mei).