Stad helpt visbestand in Dikkebusvijver: “Vistrap en schuilplaatsen moeten visbestand helpen herstellen” Christophe Maertens

11 december 2019

14u14 2 Ieper

De stad Ieper en de provinciale waterdienst nemen maatregelen tegen de vissterfte in Dikkebusvijver. Er komt een vistrap zodat de vissen veilig de Kemmelbeek kunnen bereiken. Ook worden roosters aangebracht zodat vissen niet meer vast komen te zitten. “Er zwemmen duizenden jonge visjes rond in de vijver, voldoende potentieel dus om het visbestand te herstellen.”

Onlangs moesten in Dikkebusvijver 25.000 visjes van de dood worden gered omdat ze geen kant meer uit konden. Het ging om zeelt, baars, winde en rietvoorn. De vissen werden vrijgelaten in een veiliger zone. “De voorbije jaren kreeg de vispopulatie in Dikkebusvijver inderdaad rake klappen”, weet schepen Valentijn Despeghel. “De combinatie van een aantal situaties heeft meermaals massale sterfte veroorzaakt.” Op initiatief van de stad Ieper, die eigenaar is van de vijver, en de provinciale waterdienst, die beheerder is, wordt hieraan verholpen met een vistrap en vluchtplaatsen.

Laag waterpeil

“Door opeenvolgende periodes van droogte en doordat De Watergroep de vijver gebruikt als reservoir voor drinkwaterproductie zakt het waterpeil jaarlijks tot onder het niveau van de oeverzone, waar moerasplanten groeien”, zegt Despeghel. “Het effect van de droogte wordt nog versterkt door de hoge concentraties aan chemische sproei- en andere stoffen in het water in de beek, waardoor De Watergroep de instroom van vers water wekenlang moest afsluiten.”

Door het lage waterpeil kon de vis haar natuurlijke schuilplaatsen in de oevervegetaties niet meer bereiken om te ontsnappen aan aalscholvers, die wel een visje lusten. Daarom vluchtten grote groepen naar de beide uiteinden van de vijver. “Daar belanden ze enerzijds in de smalle geul waar de Kleine Kemmelbeek de vijver binnenstroomt en anderzijds komen veel vissen terecht in de betonnen watervang van De Watergroep, aan de Vaubantoren”, verduidelijkt schepen Despeghel. “In beide situaties zitten soms tienduizenden kleine vissen hopeloos gevangen. Vanuit de watergeul kunnen ze de Kemmelbeek niet bereiken door de hoge wand in de betonnen inkomsluis. Aan de andere kant vallen ze in de grote betonnen bak van de watervanginstallatie. Telkens met enorme sterfte tot gevolg.”

Vistrap en schuilplaatsen

Om hieraan te verhelpen, kozen de stad en de provincie voor een spectaculaire maatregel: de installatie van zware breukstenen en palen op de plaats waar de Kemmelbeek de vijver instroomt. “De breukstenen vormen schuilplaatsen waar de aalscholver niet bij kan, anderzijds worden de stenen in de inkomsluis opgehoopt tot een vistrap tussen de Kemmelbeek en de vijver. Vluchtende vissen kunnen al springend op de ‘trappen’, tegen het stromende water in, vooruit komen. Zo bereiken ze de Kemmelbeek, waar ze veilig zijn voor jagers.”

Ondertussen werden nog meer maatregelen genomen. “Samen met de hengelclubs liet de stad ook tien metalen kooien op de bodem plaatsen, waar de vis in kan schuilen. In 2020 zal de hengelclub extra vegetatie - riet, lisdodde, mattenbies - aanplanten op de oever. Essentieel is de afspraak met De Watergroep om beide openingen van de betonnen watervang te voorzien van fijne roosters waar kleine vissen niet meer door kunnen. Deze maatregel werd in 2014 in Zillebekevijver toegepast, met resultaat.

De stad geeft visclub De Westhoek Roofvissers toestemming om tien keer per jaar een viswedstrijd te organiseren met elektrische bootjes. “In ruil vragen we dat de vissers helpen met het aanbrengen van de waterplanten en takken en zwerfvuil opruimen. We kunnen gerust spreken van een win-winsituatie.”