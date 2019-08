Stad geeft jonge vrijwilligers financieel duwtje in de rug Christophe Maertens

28 augustus 2019

09u26 7 Ieper Jonge bewoners die een buitenlandse stage of vrijwilligerswerk doen in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking, kunnen een vergoeding aanvragen bij de Noord-Zuidraad van leper. Zo wil de Noord-Zuidraad mensen ondersteunen die actief aan ontwikkelingssamenwerking doen.

Elke leperling ouder dan 16 jaar kan een beroep doen op deze subsidie. De bedragen schommelen tussen 150 en 400 euro, naar gelang je werkstatus en duur van de stage of het vrijwilligerswerk (minstens 4 weken).

Het project waaraan de jongeren deelnemen in het Zuiden moet voldoen aan enkele voorwaarden. “Het moet een duurzaam, haalbaar en kwalitatief karakter hebben én er moet een duidelijke link zijn met internationale ontwikkelingssamenwerking”, zegt Noord-Zuid schepen Valentijn Despeghel.

De aanvragen moeten een maand voor het vertrek naar het buitenland worden ingediend. Daarna volgt er een gesprek met de Noord-Zuidmedewerker van Stad leper. Ook na de stage of het vrijwilligerswerk, staat er nog een gesprek gepland met de Noord-Zuidraad waarin de jongere zijn of haar ervaringen deelt.

“Stad leper vindt het belangrijk dat geëngageerde jongeren de kansen krijgen die ze zelf graag ten volle willen grijpen”, aldus de schepen. “Want vaak zijn dit dure aangelegenheden voor jongeren. Daar bovenop steunen wij op deze manier die projecten waar de jongeren terecht komen: met leperse expertise, enthousiasme en man- of vrouwkracht. We roepen hiermee alle jonge mensen op om zich voor dit subsidieproject zeker in te schrijven.”