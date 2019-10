Sportdienst zoekt zweminstructeurs Christophe Maertens

07 oktober 2019

16u49 0 Ieper In Ieper is de sportdienst op zoek naar zweminstructeurs.

“Ben je geduldig, enthousiast en werk je graag met kinderen? Dan is het geven van zwemlessen misschien wel iets voor jou”, zegt de sportdienst. “Kom bij een enthousiast en dynamisch team en leer van elkaar om kinderen veilig te leren zwemmen.” Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen via sportdienst@ieper.be.