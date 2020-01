Spoorwerken aan de overweg Adriaansensweg Christophe Maertens

29 januari 2020

18u30 11 Ieper Tussen 17 en 29 februari wordt de overweg in de Adriaansensweg in Ieper afgesloten voor alle verkeer. Er vinden werken plaats.

Ook voetgangers en fietsers kunnen niet oversteken. Voor fietsers is er in een omleiding voorzien via het Scholierenpad, voor het gemotoriseerd verkeer zal een omleiding worden toegepast via de Poperingseweg, Haiglaan, Augustijnenstraat en omgekeerd.