Spooroverweg Rijselseweg tijdelijk afgesloten Christophe Maertens

04 oktober 2019

11u37 4 Ieper De spooroverweg Rijselseweg in Ieper is vanaf vrijdagavond tot zaterdagnamiddag afgesloten voor het verkeer door werken.

Van vrijdagavond 4 oktober om 22 uur tot zaterdag 5 oktober om 16 uur voert Infrabel werken aan de overweg op de Rijselseweg uit. Daarbij zal de overweg afgesloten zijn voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. Er is een omleiding voorzien via de Kemmelseweg, Ruuschaartstraat, Voormezeledorp, Sint-Elooisweg en omgekeerd. De werken waren eerder in juli gepland, maar zijn toen door omstandigheden niet uitgevoerd.