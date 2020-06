Spooroverweg Hoge Akkerweg afgesloten Christophe Maertens

05 juni 2020

17u50

Tussen 12 en 26 juni worden onderhoudswerken uitgevoerd op de overweg in de Hoge Akkerweg in Ieper. Tijdens die werken zal de overweg afgesloten zijn, ook voor voetgangers en fietsers. Voor de fietsers is een omleiding voorzien via de Poperingseweg, Verrieststraat, Rodenbachstraat, Porreyestraat en omgekeerd.