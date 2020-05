Spelmateriaal in de Ieperse afhaalbib: “We hopen dat meer kinderen in deze moeilijke tijd kunnen blijven spelen” Christophe Maertens

16 mei 2020

10u20 0 Ieper “Goed nieuws voor gezinnen met kinderen, want voortaan kan je via de afhaalbib ook spelmateriaal uit de Spelotheek ontlenen”, zegt schepen voor Bibliotheek Valentijn Despeghel.

“Niet iedereen heeft een grote tuin, of de middelen om nieuw speelgoed te kopen. Daarom zetten we vanaf nu een afhaaldienst op voor de Stokpop, onze spelotheek. Met ons aanbod hopen we dat meer kinderen in deze moeilijke tijd kunnen blijven spelen en leren”, aldus de schepen.

Hoe werkt het afhaalsysteem voor de Spelotheek?

• Je doorpluist de catalogus op ieper.bibliotheek.be/spelotheek-stokpop

• Mail naar stokpop@ieper.be met je naam en de items die je wil ontlenen. Vraag alleen wat ‘aanwezig’ staat in de catalogus!

• Je kan je ook laten verrassen, geef dan alleen leeftijd en soort spelmateriaal op.

• Heb je geen e-mail? Dan kan je telefonisch reserveren via 057/23.94.20 en dat tussen 10 en 16 uur.

• Als je op een werkdag voor 16 uur mailt, kan je de volgende werkdag vanaf 12 uur de materialen in de inkom van de bib afhalen, op dezelfde manier als de afhaaldienst voor andere materialen. Afhalen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10 uur en 16 uur door één persoon per gezin.

Quarantaine

Materiaal van de Stokpop wordt teruggebracht in de inkom van de bibliotheek, tijdens dezelfde uren als de afhaaldienst. “Dus niet in de Stokpop zelf en ook niet in de inleverbus”, verduidelijkt de schepen. “Na het terugbrengen blijft het materiaal drie dagen in quarantaine staan. Binnenkort hoopt de bibliotheek weer volledig open te kunnen gaan.”