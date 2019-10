Spelletjesnamiddagen tijdens schoolvakanties

Christophe Maertens

01 oktober 2019

In de bib van Ieper vinden tijdens de schoolvakanties spelletjesnamiddagen plaats.

“Hou je van gezelschapsspelletjes? Luister je graag naar een mooi verhaal? Wil je graag weten welke spelletjes je kunt vinden in onze spelotheek De Stokpop en ze ook eens uittesten? Kom dan zeker langs op een van onze spelletjesnamiddagen in de schoolvakanties”, klinkt het in de bib. “Er is een ruim aanbod aan spelen en er zijn doorlopend voorleesmomenten. Niet alleen kleuters en kinderen van de lagere school, maar ook jongeren en volwassenen zijn meer dan welkom. Ouders of grootouders kunnen de kleinsten begeleiden en wij zorgen voor een gezonde knabbel.” De spelletjesnamiddagen vinden plaats op 19 en 25 oktober en 14 april , telkens van 14 tot 17 uur. Inschrijven is niet nodig.