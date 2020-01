Spelers Sparta Dikkebus bestolen in kleedkamer WS Zarren LSI/DBEW

20 januari 2020

17u01

Bron: LSI/DBEW 1 Ieper Tijdens de voetbalwedstrijd in derde provinciale A tussen Sparta Dikkebus en WS Zarren zijn zondagnamiddag zes spelers van de bezoekende ploeg Dikkebus bestolen.

“Meteen na de wedstrijd meldde een speler me dat er vijftien euro uit zijn portefeuille was verdwenen”, zegt manusje-van-alles van Sparta Dikkebus René Heugeu. “Ik sloeg er niet veel acht op en dacht dat het om een misverstand ging. Ondertussen hebben al zes spelers me gemeld dat er geld uit hun portefeuille was verdwenen. In totaal gaat het toch al om vierhonderd euro. Telkens liet de dader nog wat geld zitten. Waarschijnlijk zodat de diefstal onopgemerkt zou blijven. We steken geen beschuldigende vinger naar de thuisploeg uit. Het kan iedereen geweest zijn. Er waren 150 mensen aanwezig tijdens de wedstrijd. Onze kapitein zal bij de politie een gezamenlijke klacht indienen.”

WS Zarren betreurt het voorval. “Tijdens de wedstrijd wordt niemand in de kleedkamers binnengelaten zonder begeleiding”, reageert Marc Debruyne. “Bijna alle spelers van Dikkebus zijn nog in de kantine geweest en hebben drankbonnetjes gekocht. Toch zijn er die pas ’s nachts hebben opgemerkt dat er geld was verdwenen? Vreemd, maar we hopen dat de dader snel gevonden wordt.”